Volksbank Lahn-Dill beschenkt Vereine und Organisationen

In der Hauptstelle der VR Bank Lahn-Dill in Dillenburg hat Vorstand Ralph-Uwe Orth (r.) den ersten Teil der insgesamt 176 000 Euro aus dem Gewinnsparverein übergeben. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HERBORN/ESCHENBURG - Die VR Bank Lahn-Dill hat wenige Wochen vor Weihnachten wieder Vereine beschenkt: Insgesamt wurden 176 000 Euro von dem Gewinnsparverein Hessen-Thüringen für den guten Zweck ausgeschüttet.

Pandemiebedingt fanden die symbolischen Übergaben an drei Terminen in der Hauptstelle in Dillenburg sowie in den Filialen in Herborn und Eibelshausen statt. 54 Vereine und Institutionen wurden in diesem Jahr bedacht.

Vorstand Ralph-Uwe Orth empfing Vertreter von 17 Organisationen im Foyer in Dillenburg. Im Gewinnsparverein Hessen-Thüringen seien 17 Banken. Rund 350 000 Sparer machten mit, 1,65 Millionen Sparlose hätten 2021 mitgewirkt. Für die VR Bank Lahn-Dill seien 58 788 Lose im Topf gewesen, erläuterte Alexandra Hermann, Regionalleiterin West bei der VR Bank.

Fotos In der Hauptstelle der VR Bank Lahn-Dill in Dillenburg hat Vorstand Ralph-Uwe Orth (r.) den ersten Teil der insgesamt 176 000 Euro aus dem Gewinnsparverein übergeben. Foto: Katrin Weber Auch in der Herborner VR-Bank-Filiale haben Vereinsvertreter Spenden erhalten. Foto: VR Bank Lahn-Dill Bankvorstand Ralph-Uwe-Orth (r.) übergab beim dritten Termin den symbolischen Scheck an die Vertreter der bedachten Vereine und Institutionen. Foto: VR Bank Lahn-Dill 3