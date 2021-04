Vollsperrung auf A 45 am Wochenende

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

DILLENBURG/HERBORN - Die Autobahn Westfalen tauscht am kommenden Wochenende die Fahrbahnübergänge an der Talbrücke Kallenbach aus. Aus diesem Grund muss die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Dillenburg und Herborn von Freitagabend, 23. April, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 26. April, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird von der Abfahrt Dillenburg über die B 277 bis zur Anschlussstelle Herborn-Süd umgeleitet.

Um beim Ableiten des Verkehrs einen Rückstau zu vermeiden, ist zusätzlich die Ausfahrt Dillenburg in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.