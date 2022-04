"Vom Dunkel zum Licht" startet in Dillenburg

Schauplatz der Reihe "Vom Dunkel zum Licht": Dillenburgs evangelische Stadtkirche. Archivfoto: Bernd Hecker

DILLENBURG - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet die Reihe "Vom Dunkel zum Licht" von Dillenburgs evangelischer Kirchengemeinde wieder statt. Mit zwei musikalischen Gottesdiensten und einem Konzert will sie eine Brücke von der Passionszeit zum Osterfest schaffen.

Den Auftakt bildet ein musikalischer Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche an Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr. In einer musikalischen Andacht zur Sterbestunde wird die Choralkantate "O Haupt voll Blut und Wunden" von Max Reger aufgeführt.

Es singt ein Ensemble des Kammerchors, instrumental begleitet von Ariane Köster (Violine) und Tom Freischläger (Oboe) vom Jungen Sinfonieorchester Wetzlar sowie Constantin Scholl an der Orgel. Als Solisten sind Daniel Sans (Tenor) und Nadine Held (Alt) zu hören. Den liturgischen Rahmen gestaltet Pfarrer Friedhelm Ackva.

Die Johanniskantorei

singt im Festgottesdienst

Den Festgottesdienst an Ostersonntag, 17. April, ab 10 Uhr in der Stadtkirche gestaltet ein Ensemble der Johanniskantorei mit Pfarrer Ralf Arnd Blecker. Zu hören sind Chorsätze von Adam Gumpelzhaimer, Melchior Vulpius, Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die musikalische Leitung beider Gottesdienste hat Petra Denker.