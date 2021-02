"Vom Dunkel zum Licht" und mehr

DILLENBURG - Das Kirchenmusik-Programm für 2021 in Dillenburg steht, das neue Heft ist da: Das Angebot umfasst musikalische Gottesdienste, kleine Orgelmusiken und natürlich auch die Reihe "Vom Dunkel zum Licht".

Die Corona-Pandemie hat auch das kirchenmusikalische Leben fest im Griff. Daher ist im Heft der Hinweis deutlich zu lesen, dass es im Laufe des Jahres noch zu Programmänderungen kommen kann. Interessierte sind gebeten, sich kurzfristig über weitere Kanäle zu informieren, ob die Veranstaltungen stattfinden. Auf zwölf Seiten listet das blaue Heft alle kirchenmusikalischen Veranstaltungen in Dillenburg auf, die in der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde 2021 stattfinden. Dazu gehört auch wieder die kirchenmusikalische Reihe "Vom Dunkel zum Licht", die von Karfreitag bis Ostersonntag gleich vier Veranstaltungen umfassen sollt. Im neuen Heft sind auch die Termine für die Konzertreihe "Dillenburger Orgelsommer" abgedruckt.

Heft liegt aus und steht

zum Herunterladen bereit

Das Heft liegt in den Kirchengemeinden in Dillenburg aus. Es ist zudem in verschiedenen Geschäften - so sie denn geöffnet haben - beispielsweise im "Eine-Welt-Laden" Dillenburg erhältlich und kann zudem aus dem Internet heruntergeladen werden unter der Adresse https://ev-dill.de/dienste-hilfe/kirchenmusik/dillenburg.html