3 min

Vom Gitarrenlehrer zum Musikschulleiter im Lahn-Dill-Kreis

Günter Bedenbender war 33 Jahre lang Leiter der Bildungseinrichtung in Dillenburg. Nun geht er in den Ruhestand und will mehr Gitarre spielen. Sein Nachfolger ist Schlagzeuger.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg