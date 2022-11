Von Brücke gestürzt: Schwerer Arbeitsunfall in Dillenburg

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg - In der Bismarckstraße in Dillenburg hat sich am Samstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei Mittelhessen auf Anfrage bestätigt, ist ein Mann von einer Brücke sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ob die Verletzungen lebensbedrohlich sind, konnte die Polizei nicht sagen. Auch seien keine Angaben zu Alter und Herkunft des Opfers bekannt.

Der Unfall hat sich um 11.35 Uhr ereignet. Ein Arbeitskollege des Mannes, der von der Brücke gestürzt war, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich behandelt.