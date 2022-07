Von der Lebenshilfe auf den ersten Arbeitsmarkt

Abschied vom Dorfladen-Team in Donsbach: Simon Farago mit seinen bisherigen Kolleginnen Eileen Fahrenbach (links) und Martina Große. Foto: Conny Holtfoth

DILLENBURG-DONSBACH/HAIGER - Als der Lebenshilfe-Dorfladen in Donsbach 2018 eröffnet worden ist, hat Simon Farago, Beschäftigter der Reha-Werkstatt in Haiger, dort bereits hinter der Theke gestanden und kassiert. Ab 1. September geht für den 37-Jährigen ein Traum in Erfüllung: Er beginnt eine Ausbildung zum Verkäufer.

Schon während der Schulzeit hatte der Herborner Praktika im kaufmännischen Bereich gemacht. Als er 2013 im Berufsbildungsbereich der Reha-Werkstatt anfing, war schnell klar: Ziel sollte es sein, ihn auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen - sofern alle Faktoren stimmen. Denn aufgrund seiner psychischen Erkrankung ist er auf Unterstützung angewiesen. "Manchmal verliere ich den Faden", erklärt er. "Wenn viele Sachen auf einmal kommen, kann ich sie mir nicht so gut merken." Ähnlich wie mit den Konzentrationsschwächen verhalte es sich mit dem Kopfrechnen. "An manchen Tagen habe ich einen richtigen Lauf, an anderen Tagen stehe ich auf dem Schlauch. Ich brauche klare Strukturen."

Diese Schwierigkeiten kennt sein neuer Arbeitgeber, Edeka Göbel in Haiger. Marktleiter Kai Göbel kennt aber auch seine Stärken. Im Februar hat Farago dort ein vierwöchiges Praktikum absolviert. "Durch meine Arbeit im Dorfladen konnte ich bereits einiges an Wissen zu Produkten, Barcodes, Sortierung und Zuordnung mitbringen", sagt Farago. Das und seine freundliche Art machten ihn schnell zu einer Bereicherung für das ganze Team. Nach Absprachen mit Farago, dem Dorfladen und dem Sozialen Dienst der Lebenshilfe setzte Göbel den Ausbildungsvertrag auf. Farago ist dort nicht der erste Beschäftigte der Lebenshilfe. Ein weiterer arbeitet auf einem Außenarbeitsplatz der betriebsintegrierten Beschäftigung.

"Wir wissen, dass Simon bei Göbel in guten Händen ist", sagt Eileen Fahrenbach, hauptamtliche Kraft im Dorfladen-Team. "Wir sind sehr stolz und freuen uns für Simon, auch wenn er uns hier im Dorfladen an allen Ecken und Enden fehlen wird." Neben der Vorfreude hat Farago auch ein wenig Bammel, besonders vor der Berufsschule. "Es ist schließlich 20 Jahre her, dass ich zuletzt in der Schule war."