Von der Schulbibliothek zum Infozentrum

Von einer Schulbibliothek zum modernen Info- und Selbstlernzentrum: Die Gewerblichen Schulen Dillenburg erhalten nach abgeschlossenem Umbau ein neues Info- und Selbstlernzentrum. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Von einer Schulbibliothek zum modernen Info- und Selbstlernzentrum: Die Gewerblichen Schulen Dillenburg feiern den erfolgreich abgeschlossenen Umbau des neuen Infozentrums.

Der offizielle Termin zur Einweihung der rund 210 Quadratmeter großen neuen Räumlichkeiten steht noch aus. Die Übergabe erfolgte aber bereits durch die Leiterin der Bauabteilung, Kerstin Weber, und den Projektleiter Patrick Stäcker, die sich beide mit dem Ergebnis der Baumaßnahme sehr zufrieden zeigten.

Wenn die Schüler und Studierenden in den Präsenzunterricht zurückkehren, finden sie den umfangreichen Buchbestand und weitere mediale Lehr- und Lernmaterialien in einer neu gestalteten Umgebung vor. "Das neue Info- und Selbstlernzentrum ist mehr als nur eine Schulbücherei. Unsere Lernenden finden hier verschiedene Medien, Computerarbeitsplätze und gemütliche Plätze für das Arbeiten allein oder in Gruppen", freut sich Burkhard Schneider, der kommissarische stellvertretende Schulleiter der Schule.

Ergänzend findet sich in einer ebenfalls neu ausgestatteten angrenzenden Lernzone ausreichend Arbeitsplatz, wo auch größere Gruppen oder Klassen lernen und die Medien des Infozentrums direkt nutzen können. "Zu alledem bietet das Selbstlernzentrum Raum für Ausstellungen und Lesungen, die das kulturelle Leben an unserer Schule bereichern", sagte Schneider.

Infozentrum eine Säule des Medienbildungskonzeptes

Die Individualisierung von Lernprozessen und die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz stehen im Mittelpunkt der Konzeption des neuen Infozentrums, welche vom Infobeirat des Lehrerkollegiums geplant wurde. In seiner neuen Form stellt das Infozentrum eine Säule für die Umsetzung des schulischen Medienbildungskonzeptes dar.

Zur Freude der Schulgemeinde wird die Kollegin, die sich schon seit vielen Jahren für das Infozentrum engagiert, dafür auch weiterhin zur Verfügung stehen. Astrid Kühne hat die Planungs- und Umbaumaßnahmen unterstützt und den Umzug des umfangreichen Inventars koordiniert. Sie wird die Leitung und Betreuung des Infozentrums fortführen und nachhaltig die neue innovative Konzeption vorantreiben.

Derzeit finden umfangreiche Neu- und Umbaumaßnahmen an den Gewerblichen Schulen Dillenburg statt. Bereits im Jahr 2018 hat der Lahn-Dill-Kreis als Schulträger 14,3 Millionen in ein neues innovatives Schulgebäude mit integriertem Werkstattbereich investiert. Der Abriss eines mittlerweile in die Jahre gekommenen Teilbereiches des Bestandsgebäudes ist in den Sommerferien 2021 geplant. An dieser Stelle wird dann ein Schulgebäudeteil errichtet, in dem unter anderem die dringend benötigte Aula untergebracht sein wird.

Auch im Bestandsgebäude gehen die Bauvorhaben zügig voran. Aktuell werden die Räumlichkeiten, in denen zukünftig die Bildungsangebote im Bereich Körperpflege unterrichtet werden, zu einem modernen Lernbereich mit integriertem Friseursalon umgebaut. Die Schüler und Studierenden sollen am Ende des Gesamtprojektes in allen Bildungsangeboten und Berufsfeldern optimale Bedingungen für zeitgemäßes berufliches Lernen vorfinden. Nicht zuletzt zielen die Baumaßnahmen darauf ab, den Auflagen des Brandschutzes Rechnung zu tragen.