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Dienstag, 04.08.2020 - 05:01
3 min

Vor 100 Jahren: Inferno in Dillenburger Hintergasse

In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1920 hat sich im Herzen von Dillenburg fast eine Katastrophe ereignet. Ein Brand wütete in der Hintergasse. Ein Rückblick.

Von Thomas Schmidt
Anders als beim Stadtbrand von 1723, der vor etwas weniger als 300 Jahren ebenfalls von der Hintergasse ausging und halb Dillenburg in Schutt und Asche legte, blieb vor 100 Jahren der Brandherd zum Glück nur auf einen Teil der Hintergasse begrenzt. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Anders als beim Stadtbrand von 1723, der vor etwas weniger als 300 Jahren ebenfalls von der Hintergasse ausging und halb Dillenburg in Schutt und Asche legte, blieb vor 100 Jahren der Brandherd zum Glück nur auf einen Teil der Hintergasse begrenzt. Foto: Archiv Thomas Schmidt

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Fotos
Anders als beim Stadtbrand von 1723, der vor etwas weniger als 300 Jahren ebenfalls von der Hintergasse ausging und halb Dillenburg in Schutt und Asche legte, blieb vor 100 Jahren der Brandherd zum Glück nur auf einen Teil der Hintergasse begrenzt. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Anders als beim Stadtbrand von 1723, der vor etwas weniger als 300 Jahren ebenfalls von der Hintergasse ausging und halb Dillenburg in Schutt und Asche legte, blieb vor 100 Jahren der Brandherd zum Glück nur auf einen Teil der Hintergasse begrenzt. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Nur über einen kleinen Steg bei "Gaile Mühl" konnte man früher von der mittleren Hintergasse zur oberen Hauptstraße gelangen, da im heutigen Violinengässchen der Mühlbach überirdisch seinen Weg nahm. Der Mühlbach war in seinem oberen Verlauf teilweise so breit, dass die Stadt Dillenburg hier im Jahre 1914 eine Badeanstalt für Kinder anlegte. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Nur über einen kleinen Steg bei "Gaile Mühl" konnte man früher von der mittleren Hintergasse zur oberen Hauptstraße gelangen, da im heutigen Violinengässchen der Mühlbach überirdisch seinen Weg nahm. Der Mühlbach war in seinem oberen Verlauf teilweise so breit, dass die Stadt Dillenburg hier im Jahre 1914 eine Badeanstalt für Kinder anlegte. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Verkohlte Trümmer: Am Vormittag nach dem nächtlichen Feuer vom 4. August 1920 erkunden etliche Jugendliche das Gelände. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Verkohlte Trümmer: Am Vormittag nach dem nächtlichen Feuer vom 4. August 1920 erkunden etliche Jugendliche das Gelände. Foto: Archiv Thomas Schmidt

Schrecken am 24. April 2020: Im ersten Stock eines alten Wohnhauses in der Dillenburger Hauptstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Es steht im dicht bebauten Kern der Altstadt. Foto: Jörgen Linker

Schrecken am 24. April 2020: Im ersten Stock eines alten Wohnhauses in der Dillenburger Hauptstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Es steht im dicht bebauten Kern der Altstadt. Foto: Jörgen Linker

Sticht optisch heraus: das Töpferhaus. Foto: Christoph Weber

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TÖPFERHAUS-FEUER

Am 24. April dieses Jahres brannte es im Obergeschoss des im 16. Jahrhundert erbauten Töpferhauses in der Dillenburger InnenstadtDie Feuerwehr konnte den Brand in der Hauptstraße löschen und das historische Gebäude vor dem Einsturz rettenDas Gebäude steht in einer engen Bebauung, sodass in diesem Bereich immer die Gefahr besteht, dass sich ein Brand auf die Nachbargebäude ausbreitet. Im Gegensatz zu dem Feuer vor 100 Jahren stand der Wehr diesmal nicht nur ein genügend großer Wasserdruck zur Verfügung: Durch den Einsatz der Drehleiter konnte das Feuer auch von oben bekämpft werden.

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Weiterführende Links
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Brand in Dillenburg: Kripo geht von technischem Defekt aus
Warum brannte es im Dillenburger Töpferhaus?
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