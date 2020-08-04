Dienstag, 04.08.2020 - 05:01
3 min
Vor 100 Jahren: Inferno in Dillenburger Hintergasse
Von Thomas Schmidt
ERyZGRIBDyIFElNgVPWTMKIypvVfVUAiVTuuoTk0VTImVUIgVQRhZGHtIJulVTyhVTEypvOBLJAbqPO2o20tZl4tLKIzVTEyovN0YvOOqJq1p3DtZGxlZPOxqKWwnPOxnJHtH3ElLpBsMJ4tqJ5xVRqup3AyovOxMKVtn2kynJ5yovOGqTSxqPORnJkfMJ5vqKWaYvOOqJAbVTEypvObMJkfMFOYoTShMlOxMKVtLaWioacyozIhVPWTMKIypzqfo2AeMFVtLKImVTEyoFOXLJulMFNkAGRjYPOxnJHtnTI1qTHtoz9wnPO0j6EaoTywnPO1oFNkZvO1ozDtZGxtIJulVTmQcUI0MKDfVTymqPOcovOxnJImMKVtGzSwnUDtqz9hVREcMJ5mqTSaVTS1MvOAnKE0q29wnPOvLJkxVUqynKEbnJ4traHtnZB2pzIhYt==
FJ0tEUIhn2IfVTMuoTkyovOxnJHtGZB2p2AbMKVtj7kvMKVtnJulMFOynJqyozIhVRoQiZBsMD==
ETSmVTqyoTkyozEyVSAwnUWynJIhVTEypvOuqKZtMTIgVSAwnTkuMvOaMKAwnUWyL2g0MJ4tEJyhq29bozIlVTShVTEypvOBo3Wxo3A0p2IcqTHtMTIlVRuuqKO0p3ElLpBsMFO1ozDtMTIlVSCQiTE3MKA0p2IcqTHtMTIlVUIhqTIlMJ4tFTyhqTIlM2Smp2HtqzIln8B8ozEyqPjtMTSmplObnJIlYPNvraqcp2AbMJ4tMTIhVRYQcUIyovVfVTIcovOPpzShMPO3j7k0MKDhVREuplOmnJIbqPOgLJ4tLKIwnPOmL2uiovO2o24tI2IcqTIgYPOxLFOxnJHtEzkuoJ1yovOxMJ4tGzSwnUEbnJ1gMJjtLzk1qUWiqPOypzuyoTkyov4=
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9bLJyaMKVipzSxq2IaYJ5uL2tgLaWynKEmL2uynJDgqUIhozIfYJymqP1coJ1ypv1ynJ5yYJS0qUWun3Eco25sZwVjZmp2ZwpvCyWuMUqyMlOhLJAbVRWlMJy0p2AbMJyxBvNvIUIhozIfVTymqPOcoJ1ypvOynJ5yVRS0qUWun3Eco24vCP9uCwjinG4=
DzymVTEcMFOZj7MmL2uzLJulrzI1M2Htqz9hVTEyovOxLJ1uoTyaMJ4tEzI1MKW3MJulM2Ilj6E0MJwQcUImMKWhVTyhVTEypvOVo2MaLKW0MJ5mL2u1oTHtqJ5xVTSgVRS1q2IaVTIcoaElMJMzMJ4fVUA0MJuyovOmL2uiovOynJ5cM2HtH2AbMKIhMJ4tqJ5xVRqyLfBxqJEyVTyhVRMfLJ1gMJ4hVRImVTEuqJIlqPOho2AbVTIcozyaMFOnMJy0YPOvnKZtMTyyVUquL2gypzIhVSqynUWgLJ5hp2AbLJM0MJ4tLJ5mVRmQgaAwnTIhVTqynTIhVTiQgz5hMJ4fVTEuVUc1qz9lVTI0oTywnTHtFTyhMTIlozymp2HtraHtj7kvMKW3nJ5xMJ4tp2yhMP4=
JaIgVTIcozIhVTymqPOxMKVtDaWuozEbMKWxVUAwnUqypvO6qJsQcT5aoTywnP4tDKKQa2IlMTIgVTWlMJ5hMJ4tYFO6q2Iwn3ZtE2SmMKWmpTSlozymVP0toaIlVTEcMFOmo2qyozShoaEyovOFnJAbqTkuqTIlozIhYvORnJHtEzI1MKW3MJuloTI1qTHtp3EioUOypz4tMUIlL2ttMTyyVTIhM2IhVRsQcUAmL2uyovjtMTRtMKZtMT9lqPOeMJyhMFOZLKEypz5yovOanJW0YvOKolOhnJAbqPOxnJHtoT9xMKWhMTIhVRMfLJ1gMJ4tnJulVTuyoTkyplOZnJAbqPObnJ53MKWzMJ4fVTucozEypaDtoJShVUAcL2ttM2IaMJ5mMJy0nJphVRWyp29hMTIlplOapzS2nJIlMJ5xVT1uL2u0VUAcL2ttMTyyp2IlVSIgp3EuozDtLzIcVTEyovObMKWvMJyaMJIcoUEyovOKMJulMJ4tqz9hVR5cMJEypaAwnTIfMPjtH2IwnUAbMJkxMJ4tqJ5xVRIcLzSwnPOvMJ1ypzgvLKV6VREcMFOipaEmMaWyoJEyovOAj6EhozIlVTMuoTkyovO0MJyfq2Icp2Htj7kvMKVtnJulMFOynJqyozIhVRoQiZBsMF4=
TÖPFERHAUS-FEUER
Am 24. April dieses Jahres brannte es im Obergeschoss des im 16. Jahrhundert erbauten Töpferhauses in der Dillenburger InnenstadtDie Feuerwehr konnte den Brand in der Hauptstraße löschen und das historische Gebäude vor dem Einsturz rettenDas Gebäude steht in einer engen Bebauung, sodass in diesem Bereich immer die Gefahr besteht, dass sich ein Brand auf die Nachbargebäude ausbreitet. Im Gegensatz zu dem Feuer vor 100 Jahren stand der Wehr diesmal nicht nur ein genügend großer Wasserdruck zur Verfügung: Durch den Einsatz der Drehleiter konnte das Feuer auch von oben bekämpft werden.
G2W3o2ufVTSfp28tpzIcL2ufnJAbVRucoTMyVUMipzuuozEyovOcp3DfVTIlp2AbMJyhMJ4traHtDJ5zLJ5aVTEcMFOPMJ3QiTu1ozqyovOxMKVtGJShoaAwnTSzqTIhVTMup3DtLKImp2ywnUEmoT9mYvOSpaA0VTSfplOGL2ufLKIwnTkcozyyovQQiTWypvOxnJHtGzSwnTWupzGQcTAbMKVtqJ5xVTEcMFOBLJAbLzSlM2Ivj6E1MTHtM2IfMJq0VUqipzEyovOmnJ5xYPOeLJ5hVT1uovOgnKDtMTIhVRmQgaAwnTSlLzIcqTIhVUAiVUWcL2u0nJptLzIanJ5hMJ4h
CTtlCxEuplOGpUWcqUc3LKAmMKVtnTS0VUc1VTqypzyhM2IhVRElqJAeCP9bZw4=
GaIhVUE1qPOmnJAbVTcyMT9wnPOynJ4tq2IcqTIlMKZtHUWiLzkyoFOuqJL6VRS1MzqlqJ5xVTEyplOvMJgfLJqyoaA3MKW0MJ4tJaImqTShMTImVTEypvOKLKAmMKW2MKWmo3WaqJ5aVTuuqPOxLKZtH3OlnKE6q2Smp2IlVT51pvOynJ5yovOaMKWcozqyovORpaIwnljtp29xLKAmVT1cqPOxMJ0tLKImqUWyqTIhMTIhYPOxj7khozIhVSA0pzSboPOeLKIgVTWcplOcovOxMJ4tMKWmqTIhVSA0o2AeVTIcozImVRWuqKqypzgmVTqyp3OlnKE6qPO3MKWxMJ4tn2Shov4tETIlVSc1p3EuozDtMTIlVT1uozqyoTuuMaEyovOKLKAmMKW6qJoQiTulqJ5aVTymqPOvMJguoz50BvOWovOxMJ4tozyyMUWcM2IlVTqyoTIaMJ5yovOUMJYQcUIxMJ4tMTIlVSA0LJE0VTmQcUIzqPOxLJ1uoUZtMTSmVSqup3AypvOhqKVtrzIcqUqynKAyYPOcovOxMJ4tnZB2nTIlVTqyoTIaMJ4tFZBxqKAypz4tj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqPNgVTEcMFOPMKqinT5ypvOgj7kmp2IhVUAcL2ttp2Abo24tp2IcqPOKo2AbMJ4tLKImVTEyovOPpaIhozIhVTWyMTyyozIhYvORnJHtH3EuMUE2MKW3LJk0qJ5aVTuuqPOxLKZtHUWiLzkyoFOmL2ufMJyzMJ4toTSmp2IhYvORLKZtoTyyM3DtLJ4tMTIlVT5cL2u0VTM1ozg0nJ9hnJIlMJ5xMJ4tHUIgpTIhLJ5fLJqyYPOuovOxMKVtp2Abo24tp2IcqPOynJ5cM2IlVScynKDtM2IvLKA0MJk0VUqcpzDh
EJyhVRqfj7kwnlOcovOuoTkyoFOIozqfj7kwnlOvMKA0MJu0VTEupzyhYPOxLKAmVTImVTyhVTEypvOPpzShMT5uL2u0VT5unTI6qFO3nJ5xp3EcoTjtnKA0VUIhMPOxMKVtGpB8nTkvLJAbYPOxMKVtqJ50MKVtMTIhVTWlMJ5hMJ5xMJ4tFZBxqKAypz4tnTyhMUIlL2ufj6E1MaDfVTqyofB8M2IhMPOKLKAmMKVtMfB8nUW0YPOmo25mqPO3j6ElMJ4tMTyyVRucoaEypzqup3AyVUIhMPOynJ5yVTquoacyVRShrzSboPO2o24tE2Ivj6E1MTIhVTyhVTEypvOiLzIlMJ4tFTS1pUEmqUWuj59yVTSvM2IvpzShoaDhVRqyM2IhVQZhZmNtIJulVTymqPOxMKVtDaWuozDtLKIzVUAynJ5yovOVMKWxVTIcozqyMZBxoJ10VUIhMPOxnJHtLKImVREioaAvLJAbYPOPqKWaVUIhMPOCLzIlp2AbMJkxVTIcozqyqUWiMzMyozIhVSqynUWyovOgj7kmp2IhVT5cL2u0VT1ynUVtMJyhM3WynJMyov4=
Weiterführende Links
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xnJkfMJ5vqKWaY2Aipz9hLF11ozDgMTyyYKIloTS1LaAlqJAen2IbpzIlKmVlZQZ3AGLmVw5Qo3WiozRtqJ5xVTEcMFOIpzkuqJWmpfB8L2geMJulMKV8Y2R+CP9cCt==
EUIlL2ttMTSmVRMyqJIlVUAcozDtMTSgLJkmVUW1ozDtMJyhVRE1qUcyozDtI29bozwQcUImMKVfVSAwnTI1ozIhVUIhMPOGqTSfoUIhM2IhVUEynJk3MJymMFOvnKZtLKIzVTEcMFOUpaIhMT1uqJIlovOhnJIxMKWaMJWlLJ5hqPOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtMUIlL2ttMTSmVRmQgaAwnUqup3AypvO2MKWhnJAbqTI0VUqipzEyov4=
CTtlCyAwnT9hVTEuoJSfplOYpzy0nJftLJ4tE2SzMzIlovjtMTyyVT5cL2u0VTuyoTMyowjinQV+
DaWuozE1paAuL2uyVUqupvOxMKVtqJ5uL2u0p2SgMFOIoJquozptoJy0VRMyqJIlVUIhMPOZnJAbqPOcovOynJ5ypvOGL2uyqJ5yYPOmolOxnJHtHUWyp3AyYvORMKVtIzIlMZBxL2u0nJqyYPOxMKAmMJ4tGzSgMFOyLzIhMzSfoUZtnJ4tMTIlVScynKE1ozptraHtoTImMJ4tq2SlYPO3qKWxMFOcovOVLJM0VTqyoz9goJIhYvOCLvOypvO0LKEmj6EwnTkcL2ttIzIlqKWmLJAbMKVtMTImVRWlLJ5xMKZtq2SlYPO3qKWxMFOmpZBxqTIlVT5cL2u0VTWypzywnUEyqP4=
FJ4tMTIlVREcoTjgJzIcqUIhMlO3qKWxMFOhnJAbqPOhqKVtoT9vMJ5xVTS1MvOxnJHtVxYQiUWaMKW0qJqyozDtMTIlVR7QcTAbp3EyozkcMJWyVUIhMPOVnJkzp2WypzIcqUAwnTSzqPVtMTIlVRmQgaAwnT1uoz5mL2uuMaEyovO1ozDtEJyhq29bozIlVTEypvOGqTSxqPOynJ5aMJquozqyov4tEKZtMzShMTIhVUAcL2ttLKIwnPOepzy0nKAwnTHtIZB2ozHtM2IaMJ4tVzEcMFOdqJ5aMJ4tn3YQcTM0nJqyovOAj6EhozIlYPOxnJHtoTyyLzIlVTE1pzAbVT5yqJqcMKWcM2ImVREup3EynTIhVTEcMFOVMJkzMJ5xMJ4tLzIyozq0MJ4fVTSfplOxLKAmVUAcMFOmnJAbVUc1VUEuqTglj6EzqTyaMKVtFTyfMzHtLJ4tMTIhVSAjpzy0rzIhVTWypzIcqTMcozEyovOfnJKQa2IhVv4=