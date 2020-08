Vor 100 Jahren: Inferno in Dillenburger Hintergasse

Am 24. April dieses Jahres brannte es im Obergeschoss des im 16. Jahrhundert erbauten Töpferhauses in der Dillenburger InnenstadtDie Feuerwehr konnte den Brand in der Hauptstraße löschen und das historische Gebäude vor dem Einsturz rettenDas Gebäude steht in einer engen Bebauung, sodass in diesem Bereich immer die Gefahr besteht, dass sich ein Brand auf die Nachbargebäude ausbreitet. Im Gegensatz zu dem Feuer vor 100 Jahren stand der Wehr diesmal nicht nur ein genügend großer Wasserdruck zur Verfügung: Durch den Einsatz der Drehleiter konnte das Feuer auch von oben bekämpft werden.