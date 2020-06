Vor einem Jahr: Bombenentschärfung zwingt Tausende, das Haus zu verlassen

Björn Decker (links) und René Bennert entfernen am 30. Juni 2019 in nur einer Stunde die beiden mechanischen Zünder aus der 250-Kilo-Weltkriegsbombe und verhindern damit eine Detonation. Nur sieben Wochen später ist Feuerwerker Bennert erneut in Niederscheld gefordert. Diesmal ist es unweit des vorherigen Fundorts eine Brandbombe, die ebenfalls 250 Kilogramm wiegt. Diesmal müssen aber vor der Entschärfung nur 500 Einwohner evakuiert werden. Archivfotos: Nina Paeschke, Christoph Weber