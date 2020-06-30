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Dienstag, 30.06.2020 - 05:45
4 min

Vor einem Jahr: Bombenentschärfung zwingt Tausende, das Haus zu verlassen

Der 30. Juni 2019 war der Tag, an dem 5700 Dillenburger für die Entschärfung einer Bombe ihre Häuser verlassen mussten. Erinnerungen und ein Gedankenspiel: Wie würde das Szenario in Corona-Zeiten ablaufen?

Björn Decker (links) und René Bennert entfernen am 30. Juni 2019 in nur einer Stunde die beiden mechanischen Zünder aus der 250-Kilo-Weltkriegsbombe und verhindern damit eine Detonation. Nur sieben Wochen später ist Feuerwerker Bennert erneut in Niederscheld gefordert. Diesmal ist es unweit des vorherigen Fundorts eine Brandbombe, die ebenfalls 250 Kilogramm wiegt. Diesmal müssen aber vor der Entschärfung nur 500 Einwohner evakuiert werden. Archivfotos: Nina Paeschke, Christoph Weber

Björn Decker (links) und René Bennert entfernen am 30. Juni 2019 in nur einer Stunde die beiden mechanischen Zünder aus der 250-Kilo-Weltkriegsbombe und verhindern damit eine Detonation. Nur sieben Wochen später ist Feuerwerker Bennert erneut in Niederscheld gefordert. Diesmal ist es unweit des vorherigen Fundorts eine Brandbombe, die ebenfalls 250 Kilogramm wiegt. Diesmal müssen aber vor der Entschärfung nur 500 Einwohner evakuiert werden. Archivfotos: Nina Paeschke, Christoph Weber

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Fotos
Björn Decker (links) und René Bennert entfernen am 30. Juni 2019 in nur einer Stunde die beiden mechanischen Zünder aus der 250-Kilo-Weltkriegsbombe und verhindern damit eine Detonation. Nur sieben Wochen später ist Feuerwerker Bennert erneut in Niederscheld gefordert. Diesmal ist es unweit des vorherigen Fundorts eine Brandbombe, die ebenfalls 250 Kilogramm wiegt. Diesmal müssen aber vor der Entschärfung nur 500 Einwohner evakuiert werden. Archivfotos: Nina Paeschke, Christoph Weber

Björn Decker (links) und René Bennert entfernen am 30. Juni 2019 in nur einer Stunde die beiden mechanischen Zünder aus der 250-Kilo-Weltkriegsbombe und verhindern damit eine Detonation. Nur sieben Wochen später ist Feuerwerker Bennert erneut in Niederscheld gefordert. Diesmal ist es unweit des vorherigen Fundorts eine Brandbombe, die ebenfalls 250 Kilogramm wiegt. Diesmal müssen aber vor der Entschärfung nur 500 Einwohner evakuiert werden. Archivfotos: Nina Paeschke, Christoph Weber

Die rund 5700 evakuierten Dillenburger und Niederschelder danken den ehrenamtlichen Helfern mit Plakaten.

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Die Schelder Feuerwehrleute werden an dem heißen Junitag von Bewohnern mit Wassermelonen versorgt.

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Niederschelds Wehrführer Thilo Neumann (rechts) steht mit Fynn Bernhardt vor dem Straßenplan. Die Trupps geben durch, welche Straßen sie kontrolliert haben.

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Zu diesem Zeitpunkt haben die Rettungsdienste von DRK und Malteser (unten) die Notunterkünfte in Oberscheld und Frohnhausen bereits besetzt.

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Bei einer Pressekonferenz informiert der Krisenstab mit (von links) Stadtbrandinspektor Michael Reichel, Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz, Dillenburgs Polizeichef Thomas Gaß und die städtische Pressesprecherin Anja Graser über das Vorgehen in Sachen Bombenentschärfung.

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Weiterführende Links
250-Kilo-Fliegerbombe bei Dillenburg: Evakuierung am Sonntagmorgen
Aufatmen nach zweimaligem Knall
Viele Bombenfunde in der Heimat
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