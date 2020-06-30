Dienstag, 30.06.2020 - 05:45
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Vor einem Jahr: Bombenentschärfung zwingt Tausende, das Haus zu verlassen
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