Vortrag über den Eisenerzbergbau im Schelderwald

Dieses historische Bild zeigt zwei Bergmänner der Grube Laufenderstein in Dillenburg mit einer Lore um das Jahr 1940, im Hintergrund der Wilhelmsturm. Foto: Sammlung Rolf Georg

DILLENBURG - Der Dillenburger Museumsverein und die Stadt Dillenburg laden für Donnerstag, 13. Oktober, zu einer Multivisionsschau über heimische Montangeschichte in die Villa Grün auf den Schlossberg ein. Als Zeitzeuge hält Rolf Georg einen reich bebilderten Vortrag mit dem Titel "Der historische Eisenerzbergbau des Lahn-Dill-Gebietes mit Schwerpunkt auf dem Schelderwald". Er beginnt um 18.30 Uhr.

Im Rahmen der aktuell laufenden Fotoausstellung "Industriekultur Mittelhessen" haben die beiden Veranstalter den Leuner Rolf Georg als Mitbegründer des Besucherbergwerks Fortuna eingeladen. Im Fokus seines Vortrags stehen dabei besonders die Gruben in und um Dillenburg. Im Lahn-Dill-Gebiet waren gut 200 Gruben am Beginn der Industrialisierung in Betrieb.

Ein besonderes Augenmerk legt Georg laut einer Pressemitteilung der Stadt auf die Gruben des Schelderwalds, wie Königszug, Falkenstein, Auguststollen und Laufenderstein bei Dillenburg. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 02771-266165 ist aufgrund des begrenzten Platzangebots erforderlich.