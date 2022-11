VR-Bank Lahn-Dill setzt weiter auf Filialen

Klaus Königs (© VR-Bank Lahn-Dill)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Wo steht die VR-Bank Lahn-Dill aktuell? Das hat vor 350 Mitgliedern Vorstandssprecher Klaus Königs in den Räumen der FeG Dillenburg erklärt.

Zum Stichtag 30. September, sagte er, betrage die Bilanzsumme 2,23 Milliarden Euro. Das betreute Kundenvolumen, also die Summe aller Anlagegelder und Kredite, belaufe sich aktuell auf 4,62 Milliarden Euro. Mehr als 85.000 Kunden würden von 331 Mitarbeitern in 21 Filialen betreut. Erfreulich sei, sagte Königs, dass durch die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank die Niedrigzinsphase vorbei sei. Das bedeutet: Künftig gibt es wieder Zinsen auf Geldanlagen.

Königs stellte auch die Ergebnisse einer Kundenumfrage vor. Rund 10 Prozent der Kunden wünschten sich eine aktivere Ansprache bei besonderen Angeboten. Serviceleistungen wie Überweisungen, erledigten rund 60 Prozent der Kunden ausschließlich digital. Demgegenüber wollten rund zwei Drittel bei komplexen Themen lieber persönlich in einer Filiale beraten werden.

Entsprechend, so Königs, spielten auch die Filialen nach wie vor eine große Rolle. So baue die VR-Bank aktuell in Bicken an, weitere Baumaßnahmen würden geplant. Ebenso wichtig seien Investitionen in digitale Kanäle.

Vorstandsmitglied Ralph-Uwe Orth berichtete über die bevorstehenden Wahlen zur Vertreterversammlung. Erstmals begrüßt die Bank im Rahmen des Mitgliederevents zudem eine externe Referentin. Deborah Dick, Notarin bei der Kanzlei Kirschbaum und Partner aus Dillenburg, beleuchtete Fragen rund um den Bereich Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenvollmacht.

Weitere Mitgliederevents folgen in den nächsten Wochen. So lädt die VR-Bank junge Kunden zu einer Veranstaltung in das Dillenburger Kino ein. Informationen und Tickets gibt es unter www.vrbank-lahndill.de/events.