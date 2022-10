Waffelbacken bringt Dillenburgs Tafel Geld

Spendenübergabe von "Serve the City" an die Dillenburger Tafel: Martin Debus und Bianca Denkmann (3.v.l.) freuen sich über die Lebensmittel. Foto: "Serve the City" Dillenburg

DILLENBURG - Zigtausende von Menschen in Deutschland leben in Armut und sind auf die Unterstützung von Tafeln angewiesen. Die Dillenburger Tafel betreut derzeit rund 800 Menschen, und die Warteschlage ist lang.

Die Gruppe "Serve the City" Dillenburg möchte in dieser Situation unterstützen und hat in Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt Petz in Dillenburg einen Aktionstag veranstaltet. Dabei wurden Waffeln gegen Geldspenden verkauft.

Die Marktleitung spendierte die Zutaten für den Teig, "Serve the City"-Helfer betrieben den Verkaufsstand am Markt. Die Aktion fand regen Zuspruch, und es kamen rund 580 Euro zusammen. Außerdem nahmen die ehrenamtlich Engagierten Lebensmittelspenden entgegen. Bei der Übergabe in den Räumen der Tafel in Dillenburg konnten sich zwei Mitglieder von "Serve the City" ein Bild von der täglichen Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer machen. Die Tafel-Leiter Bianca Denkmann und Martin Debus schilderten ihnen die aktuelle Situation der Einrichtung.