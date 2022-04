Waffeln bringen 1120 Euro für Dillenburgs Awo-Kita

Freuen sich über die Aktion (v.l.): Werner Schäfer-Mohr (Awo), Ann-Christin Müller und Katharina Hartmann von der Kita am Zwingel sowie Vivien Cheng (Tegut). Foto: Kita am Zwingel Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt am Dillenburger Zwingel freut sich über eine Finanzspritze von rund 1100 Euro. Das Geld kam durch den Waffelverkauf im örtlichen Tegut-Markt zusammen, wie die stellvertretende Kita-Leiterin Ann-Christin Müller berichtet. Marktleiterin Vivien Cheng hatte die Kita am Zwingel demnach für diese Aktion ausgewählt. An vier Terminen im November und Dezember verkauften Kita-Mitarbeiterinnen und der Elternbeirat in dem Markt selbst gebackene Waffeln. Die Zutaten hatte der Markt zur Verfügung gestellt.

Die Kita-Kinder holten sie gemeinsam mit den Erzieherinnen im Bollerwagen ab und stellten den Teig her. Der gesamte Erlös der Aktion in Höhe von 1121,90 Euro kommt der Arbeit in der Kita am Zwingel zugute. Geplant ist, damit das Außengelände zu verschönern oder Rädchen zu kaufen. Des Weiteren sollen neue Gesellschaftsspiele angeschafft werden.