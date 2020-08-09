Lokales

Dillenburg

mehr aus Dillenburg
plus
Sonntag, 09.08.2020 - 18:00
5 min

Wählen ab 16 - was sagen Jugendliche der Region dazu?

Kürzlich wurde in der Politik der Vorschlag gemacht, das Wahlalter auf 16 herunterzusetzen. Vier Jugendliche aus der Region erläutern ihre Meinung und warum sie sich nicht ernstgenommen fühlen.

Von Katrin Weber
Sollten auch 16-Jährige schon wählen dürfen? Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat das zur Diskussion gestellt. Foto: Britta Pedersen/dpa

Sollten auch 16-Jährige schon wählen dürfen? Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat das zur Diskussion gestellt. Foto: Britta Pedersen/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ETyfoTIhLaIlMl9GnJ5hYwjiLw4tI8BxnTkyovOuLvNkAvOvMJxtMTIlVRW1ozEyp3EuM3A3LJufClORnJImMFOTpzSaMFObLKDtDaIhMTImMzSgnJkcMJ5gnJ5cp3EypzyhVRMlLJ56nKAeLFOUnJMzMKxtXSADEPxtMTyyp2IlVSEuM2HtnJ5mVSAjnJIfVTqyLaWuL2u0YvOKLKZtp2SaMJ4tFaIaMJ5xoTywnTHtMTS6qG8tI29foTIhVUAcMFQQiTWypzuuqKO0VUAwnT9hVT1cqPNkAvOxMJ4tDaIhMTImqTSaVUsQcTufMJ4/VSA0MJkfqzIlqUWyqTIhMPObLJWyovO3nKVtqzyypvOHMJIhLJqypvOuqKZtMTIgVREcoTkaMJWcMKDtM2IzpzSaqP4=
J2McM3IlMFOcMQ0lZwN3ZmR2Ay0=
G2g1pvOCoaIlVTymqPNkBPOXLJulMFOuoUDtqJ5xVTWyM2yhoaDtMTIgofBxL2umqPjtnT9zMaDtMKVfVUAynJ5yVRS1p2WcoTE1ozptnJ4tMJyhMJ0tnTIcoJymL2uyovOIoaEypz5ynT1yov4tFJ4tp2IcozIlVRMlMJy6MJy0VUOlo2E1rzyypaDtMKVtoJy0VUAynJ5yoFOTpzI1ozDtE2yvpzSyoPOYo3E3LJjtGKImnJg2nJEyo3ZfVTEcMFOypvOuqJLtFJ5mqTSapzSgVTuiL2ufj6ExqP4tETIlVREcoTkyozW1pzqypvOxqKWzqTHtLzymnTIlVT5iL2ttozywnUDtq8BxnTkyovjtnKA0VTSvMKVtFaIaMJ5xpzS0VTEypvOYnJ5xMKVgVUIhMPOXqJqyozE2MKW0pzI0qJ5aVPuYFyLcVTEypvOGqTSxqPORnJkfMJ5vqKWaYt==
VysQcTufMJ4tLJVtZGLtnKA0VToQiUVtMTyyVRgioJ11ozSfq2SboPOinl4tETRtn2ShovOgLJ4toTIlozIhVUIhMPOcp3DtMTShovOvMJxtM3Wij59yovOKLJufMJ4tp2Abo24tMKW3LJAbp2IhVvjtp2SaqPOypv4tETIlVQR4YHeQcTulnJqyVTuuqPOnqJuuqKAyVT5cL2u0VUMcMJjtj7kvMKVtHT9fnKEcnlOypzMunUWyowbtVx1cpvO3qKWxMFODo2kcqTyeVT5cL2u0VTWynJqyLaWuL2u0YPOmo25xMKWhVTywnPOfMKWhqTHtp2yyVTgyoz5yovjtMKWmqPOuoUZtp2yyVTyhVTEypvOGL2u1oTHtMUWuovOeLJ0hVvORLKc1VTgioJ1yoaEcMKW0VTIlBvNvIzyyoTkynJAbqPO3j6ElMFOyplOaqKDfVUqyoz4tHT9fnKEcnlOcovOxMKVtH2AbqJkyVUAwnT9hVTMlj7kbMKVtLKIzVTEyoFOGqUIhMTIhpTkuovOmqTIbMJ4tq8B8pzEyYvV=
Verknüpfte Artikel
Wählen mit 16 Jahren? Pro und Contra unserer Redakteure
DJ4tMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlq2SboPObLKDtF290q2SfVUEynJkaMJ5ioJ1yot==
I28toJSwnUDtMKVtp2ywnPQQiTWypvODo2kcqTyeVUAwnTkuqG8tVxygVRyhqTIlozI0VUIhMPOcoFOTpzI1ozEyp2glMJymVvjtLJ50q29lqTI0VR9hqKVhVPWOLzIlVTywnPObLJWyVUMcMJkyVRMlMKIhMTHfVTEcMFOmnJAbVTqupvOhnJAbqPOxLJoQiUVtnJ50MKWyp3AcMKWyov4tFJAbVUqypzEyVT1ynJ5yovOYnJ5xMKWhVTS1MvOdMJEyovOTLJkfVUMypaA1L2uyovjtHT9fnKEcnlOgnKDtLKIzVTEyovOKMJptraHtM2IvMJ4hVt==
J2McM3IlMFOcMQ0lZwN3ZmR2A10=
H2IcovOTpzI1ozDtE2yvpzSyoPOYo3E3LJjtnTS0VTWypzIcqUZtI2SboTIlMzSbpaIhMl4tETIlVQR5YHeQcTulnJqyVTS1plOTpz9bozuuqKAyovOxqKWzqTHtraqupvOho2AbVT5cL2u0VTEyovOPqJ5xMKA0LJpfVTEuMfB8pvOuLzIlVTEyovOPj7klM2IloJIcp3EypvO3j6EboTIhYvOPMJqynKA0MKW0VUMiovOmMJyhMJ0tI2SboUWyL2u0VUAynFOypvOxLJ1uoUZtozywnUDtM2I3MKAyov4tVxywnPO3o2kfqTHtozywnUDtq8BxnTkyovOaMJuyovjtnTS0qTHtn2IcozHtGUImqP4tFJ4toJIcozIgVRgipTLtq2SlVTIbMKVtW0IaLJjfVUquplOcL2ttq8BxnTkyYPOyplQQcT5xMKW0VUAcL2ttozywnUEmWlVfVTIlnJ5hMKW0MFOypvOmnJAbYvNvGJIcozHtE2IhMKWuqTyiovOcp3DtozywnUDtp28tpzIvMJkfnKAwnPO1ozDtq2yfoPOaLKVtozywnUDtp28tqzyyoPOJMKYQcT5xMKW1ozphVREuplOfnJIaqPO2nJIfoTIcL2u0VTS1L2ttLJ4tMTIhVRIfqTIlovjtMTyyVTgynJ5yVSWyLzIfoTIhVTuuLzIhVUqioTkyov4vVRIcovOYpzI1rzAbMJ4tnTS0VTIlVUElo3E6MTIgVTqyoJSwnUD6VPWAMJyhVSMuqTIlVTuuqPOxLKWuqJLtLzImqTShMTIhYPOxLKAmVTywnPO3j6EboTHfVUIhMPOgnJAbVT1cqTqyoz9goJIhVTyhplOKLJufoT9eLJjhVRWcovOlMJyhYPObLJVtoJIcovOYpzI1rvOaMJ1uL2u0YvV=
FTI1qTHtp2SaqTHtMTIlVTc1ozqyVR1uoz4fVSqunTkyovOmMJyyovO3nJAbqTyaYvNvI2IcoPOmnJHtn3WuMaE2o2kfVUAcozDtqJ5xVT1uovOgnKEvMKA0nJ1gMJ4tn2ShovVfVTymqPOypvObMKI0MFOxLKMiovQQiTWypacyqJq0YvOIozDtq8BxnTkyovO6qFOxj7klMzIhVTSvVQR2ClNvETRtLzyhVTywnPO3nKWeoTywnPO6q2yyM2ImpTSfqTIhYvOYnJ5xMKVtqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyVUAcozDto2M0VTgfj7kaMKVfVTSfplOgLJ4tMTIhn3DfVTSvMKVtLKIwnPOgLJ5wnT1uoPOxj7kgoJIlYPOuoUZtoJShVTEyozg0BvOJnJIfoTIcL2u0VUsQiUWxMFOynJ4tFTIlLJWmMJ5eMJ4tMTImVSqunTklMJAbqUZtLKIzVQR2VToQiUVtoJIbpvOjo2kcqTymL2uyplOWoaEypzImp2Htp29lM2IhYvOSplOvMKA0MJu0VTEuoz4tLJkfMKWxnJ5aplOuqJAbVTEcMFOUMJMunUVfVTEup3ZtLKImVSAjLpBsVTIcozMuL2ttnKWaMJ5xq28tMJyhVRglMKI6L2uyovOaMJ1uL2u0VUqcpzDhVt==
G251pvO1ozDtF290q2SfVUAwnTS1MJ4traIlj7kwnl4tI8B8pzEyovOmnJHtraIlVSqunTjtM2IbMJ4fVUqyoz4tp2yyVTuyqKEyVQR2VRcunUWyVTSfqPO3j6ElMJ4tqJ5xVTEyovOPqJ5xMKA0LJptq8BxnTkyovOxj7klMaEyow8tVx5ynJ4vYPOmLJqyovOmnJHtqJ5cp29hol4tVx1cqPNkAvObLKE0MFOcL2ttM2ShrvOuozEypzHtH2SwnTIhVTygVRgipTLfVUIhMPOcovOgMJyhMJ0tEaWyqJ5xMKAepzIcplOcoaEypzImp2yypaDtHT9fnKEcnlOaoTIcL2ttGaIfoPVfVTIlM8Bxoac0VR9hqKVhVRgiqUquoPOmL2ucMJW0VTucoaEypzuypwbtVxEcMFOGpTyyoTIeo25mo2kyVUsQcUWyVT1cpvO3nJAbqTyaMKVtM2I3MKAyov4tGJy0VQR2VTwQcUE0MJ4toJylVTEcMFOFMJyzMFO1ozDtMTyyVRWcoTE1ozptM2IzMJufqP4vVRygVTgioJ1yozEyovOXLJulVUA0MJuyovOxnJHtF29goKIhLJjgVUIhMPOxnJHtDaIhMTImqTSap3qunTjtLJ4tYFOxLFO3o2kfMJ4tp2yyVTS1MvOdMJEyovOTLJkfVTucozqynTIhVUIhMPOcnUWyVSA0nJ1gMFOuLzqyLzIhYt==
J2McM3IlMFOcMQ0lZwN3ZmR2BS0=
EfB8pvOGMJkcoFOVnKAaMFOeLJ5hVTImVT5cL2u0VUAwnT5yoTjtM2IhqJptM2IbMJ4hVREypvNkAlOXLJulMFOuoUEyVREioaAvLJAbMKVtnKA0VToQiUVtMTSmVSqunTklMJAbqPOuLvNkAv4tVxcuVTgfLKVfVTWcovOcL2ttMTSzj7klYvOKnKVtnTSvMJ4tnJ4tMTIlVSAwnUIfMFOxLKYQiTWypvOaMKAjpz9wnTIhVvjtLzIlnJAbqTI0VTEypvOFMJSfp2AbqJkuLaAioUMyoaDtqJ5xVTIlM8Bxoac0BvNvFJAbVUElLKIyVUIhp2IlMKVtE2IhMKWuqTyiovOgMJulVUc1YPO2nJIfoTIcL2u0VUAiM2SlVT1ynUVtLJkmVTEyovQQcTk0MKWyovOUMJ5ypzS0nJ9hMJ4hVt==
I2yyVTgioJ10VTIlVTEupzS1Mw8tVxuyqKEyVUAcozDtMTyyVRWcoTE1ozqmp3EuozEupzEmVTyhVSOioTy0nJftnZB2nTIlVvjtp2SaqPOypwbtVxywnPOvnJ4tMTIlVR1ynJ51ozpfVTEup3ZtqJ5mVT1ynUVtraIaMKElLKI0VUqypzEyovOmo2kfqTHhVREyoz4tHT9fnKEcnlObLKDtqzyyoPOgnKDtJaIeqJ5zqPO6qFO0qJ4hVt==
FJ4tp2IcozIgVRMlMKIhMTImn3WynKZtp2IcMJ4tqzyyoTHfVTEcMFOmnJAbVToQiUVtHT9fnKEcnlOcoaEypzImp2yypaEyov4tEJyhVPWaqKEyplOPnJkxVvObj6E0qTIhVUAcMFOuLzIlVT5cL2u0VUMiovOcnUV6VPWJnJIfMFOXqJqyozEfnJAbMFObLJWyovOxMJ4tEJyhMUW1L2ffVTEup3Ztp2yyVT5cL2u0VTqynZB2paDtqJ5xVT5cL2u0VTIloaA0M2Iho21gMJ4tq2IlMTIhYvORMKAbLJkvVUsQiUAmqTIhVUAcMFOuqJAbVT5cL2u0YPO3MJ4tp2yyVUsQcTufMJ4tq8B8pzEyovjtq2IhovOmnJHtp2Abo24tMZB8pzM0MJ4hVt==
ETSmVRuypzSvp2Ihn2IhVTEyplOKLJufpzIwnUEmVTS1MvNkAvOXLJulMFOej7MhozHtMTSmVRyhqTIlMKAmMFOxMKVtFaIaMJ5xVTShVSOioTy0nJftMUIlL2uuqKZtq2Iwn2IhYPOmLJq0VRucp2qyYvNvI2IhovO3nKVtFaIaMJ5xoTywnTHtM2IzpzSaqPO3MKWxMJ4fVUqypzEyovOmnJAbVT1ynUVtFaIaMJ5xoTywnTHtMfB8pvODo2kcqTyeVTyhqTIlMKAmnJIlMJ4vVP0tMTRtnKA0VUAcL2ttMTIlVREioaAvLJAbMKVtp2ywnTIlYt==
J2McM3IlMFOcMQ0lZwN3ZmR3ZI0=
j4EbozkcL2ttq2yyVRucp2qyVZBxqpBsMKW0VUAcL2ttLKIwnPOZMJ9hnJHtH2AbqJ1uoz4hVSAcMFOcp3DtZGHtFzSbpzHtLJk0VUIhMPOeo21gqPOuqKZtEzkynKAvLJAbYvOGnJHtMzyhMTI0BvNvGJy0VQR2VUAioTk0MFOgLJ4tMTSmVSWyL2u0VTuuLzIhYPOgnKEvMKA0nJ1gMJ4traHtn8B2oz5yov4vVSAcMFOhMJugMFO3LJulYPOxLKAmVTEcMFQQcTk0MKWyovOUMJ5ypzS0nJ9hMJ4tq2IhnJptFJ50MKWyp3AyVTShVTEypvOXqJqyozDtnZBxqUEyov4tETSvMJxtp2IcVUAcMFOxnJHtJaIeqJ5zqP4=
VxEuplOzj6EhM3DtLzIcVTEyovOhMKIyovOVo2WvrKZtLJ4vYPOmLJq0VUAcMF4tVxEcMFQQuTk0MKWyovOmMKE6MJ4tp2ywnPOhnJAbqPOxLJ1cqPOuqKAynJ5uozEypv4tI2ylVUAioTkyovOhLJAbVTEypvOGL2u1oTHfVRS1p2WcoTE1ozpto2EypvOxMJ0tH3E1MTy1oFOmL2uuqJIhYPOgLJ4tp29foPOuqJLtp2ywnPOmMJkvp3Dtp2AbLKIyov4vVRSvMKVtp2yyVUqioTkyVT1ynUVtoJSwnTIhYPOmnJAbVT1cqPODo2kcqTyeVTWyp2Abj6EzqTyaMJ4tqJ5xVTEuoJy0YPNvq2SmVTEuplOuoTkyplOgnKDtMTIlVSqcpaEmL2uuMaDtoJSwnUDvYt==
DKIwnPOuovOcnUWypvOGL2u1oTHtp2IcVPWKj6EboTIhVTSvVQR2VvOcoFOIoaEypaWcL2u0VUEbMJ1uqTymnJIlqPO3o3WxMJ4hVRWynFOynJ5ypvOeoTSmp2IhnJ50MKWhMJ4tIJ1zpzSaMFOmMJxtnTIlLKImM2Ieo21gMJ46VPWRnJHtoJIcp3EyovObLJWyovOaMKAuM3DfVUAcMFO3j7klMTIhVUsQcTufMJ4tM2IbMJ4hVvOGnJHtq2Icj58tLJWypvOuqJAbYPOxLKAmVT5cL2u0VTSfoTHtp28tMTIhn2IhYvNvEKZtM2yvqPOXqJqyozEfnJAbMFjtMTyyVUAcL2ttq2yln2kcL2ttMfB8pvODo2kcqTyeVTyhqTIlMKAmnJIlMJ4fVTSvMKVtLKIwnPOXqJqyozEfnJAbMFjtp2yyVUAcL2ttozywnUDtMTSgnKDtLKImMJyhLJ5xMKWmMKE6MJ4tq29foTIhYvVtETIhoz9wnPOmo2kfqTHtoJShVTSvVQR2VRcunUWyovO3MJ5cM3A0MJ5mVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtnTSvMJ4fVUsQcTufMJ4traHtM2IbMJ4h
GJIbpvOPMJSwnUE1ozptnJ4tMTIlVSAwnUIfMFOzj7klVTEcMFOUMJqyoaqupaD=
H29foUEyVTEuplOKLJufpzIwnUDtnTIlLJWaMKAyqUc0VUqypzEyovjtp29foUEyVTyhVTEypvOGL2u1oTHtLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtoJIbpvOuqJMaMJgfj6ElqPO3MKWxMJ4fVUAuM3DtH2AbqJ1uoz4hVSMipvOuoTkyoFjtMzyhMTI0VUAcMFjtp29foUEyVTEcMFOUMJqyoaqupaDtMTSvMJxtoJIbpvOPMJSwnUE1ozptMzyhMTIhBvNvF2kupvjtMTyyVSMypzquozqyozuynKDtnKA0VUqcL2u0nJpfVTgynJ5yVRMlLJqyYPOuLzIlVTImVUAioTk0MFOxLKc3nKAwnTIhVTS1L2ttMTyyVRqyM2Ihq2SlqPO0nTIgLKEcp2yypaDtq2IlMTIhYvV=
ETyyVTc1ozqyVRMfMJymLzSwnTIlnJ4toaI0raDtMTSmVRyhqTIlozI0YPO1oFOmnJAbVUc1VTyhMz9loJyypzIhYvOVnJIlVT1uoPOxnJHtGzSwnUWcL2u0MJ4fVTEuVT1uoPOxMJ4tMJyhVUIhMPOuozEypzIhVRyhMzk1MJ5wMKVtq2yyVSWyrz8tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HhVSqyoz4tMTSmVSqunTklMJAbqPOhnJAbqPObMKWuLzqyp2I0raDtq2IlMTIhVUAioTk0MFjtMTShovO3MKWxMFOmnJHtp2ywnPOyozquM2yypzIhVUIhMPO6MJyaMJ46VPWKnKVtp2yhMPOdqJ5aMFOZMKI0MFjtMTyyVUAcL2ttnJ50MKWyp3AcMKWyovO1ozDtMJyhLaWcozqyov4v
Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Sinn Dillenburg,-stadt Dillenburg
Kommentare
nach oben