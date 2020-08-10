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Montag, 10.08.2020 - 06:00
3 min

Wählen mit 16 Jahren? Pro und Contra unserer Redakteure

Kürzlich kam der Vorschlag, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Fridays for Future zeige, dass Jugendliche durchaus politisch interessiert sind. Andererseits fehle vielen dafür noch die entsprechende Reife.

Es geht um die Frage, ob ein Jugendlicher mit 16 schon reif genug ist, mit seiner Stimme den politischen Weg mitzubestimmen. Foto: dpa

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