Waldbrand bei Haiger: Hubschrauber entdeckt weiteres Feuer

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/HAIGER-OBERROSSBACH - Ein großflächiges Feuer in einem Waldstück im Dreieck zwischen Nieder- und Oberroßbach und der Auerhahnhütte in Frohnhausen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Wehren im nördlichen Dillkreis ausgelöst. Auch am Samstag ging der Einsatz weiter. Das bestätigte Harald Stürtz, Kreisbrandinspektor des Lahn-Dill-Kreises. Am Samstagmittag hat dann ein Hubschrauber beim Flug über das brennende Waldstück ein weiteres Feuer entdeckt. Die Feuerwehr rät nun den Anwohnern in Haiger-Niederroßbach, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der am Samstag entdeckte Brand liegt rund einen Kilometer von dem größeren Feuer entfernt. Weitere Löschteams aus dem gesamten Kreisgebiet sollen nun das neue Feuer unter Kontrolle bringen.

Landwirte aus der Umgebung haben am Samstag die Löschwasserversorgung unterstützt. Sie lieferten Wasser für die Feuerwehrtanks. Das erste, größere Feuer ist laut Kreisbrandinspektor Stürtz seit Samstagvormittag unter Kontrolle. Es gibt noch Glut im Unterholz und einzelne brennende Bäume. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, heißt es. Die Thermik hatte am Freitag Funken bis in den Rhein-Sieg-Kreis gebracht, dort aber entgegen ersten Informationen keine Vegetationsbrände ausgelöst.

Bereits kurz nach der Alarmierung gegen 17 Uhr war der riesige Rauchpilz am blauen Himmel weithin zu sehen. Ausgerückt waren Einsatzabteilungen der Wehren aus dem ganzen Lahn-Dill-Kreis - insgesamt waren rund 600 Kräfte vor Ort. Darunter auch Helfer vom THW, die ihr technisches Werkzeug zur Verfügung stellen, damit die Feuerwehr an den Brandherd gelangen kann. Am Samstagmorgen wurden zudem jeweils fünf Löschzüge aus den Kreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf angefordert.

Zur genauen Lokalisierung des Brandorts in dem teilweise dicht bewachsenen Waldstück haben die Helfer zunächst die Drohne der Dillenburger Feuerwehr eingesetzt. Anschließend begannen die Trupps, sich zwischen den Bäumen zur Brandstelle vorzukämpfen.

Angesichts der Trockenheit fanden die Flammen reichlich Nahrung und breiteten sich aus, wobei der Begriff Windeseile treffend war. Zunächst war die Rede von rund 1000 Quadratmetern. Am späten Abend hatte sich das Feuer auf eine Fläche von rund sieben Hektar ausgebreitet, am Samstag waren es rund 30 Hektar. Das erschwerte den Einsatz der Feuerwehrleute erheblich. Die Flammen zogen am frühen Freitagabend auch in Richtung Oberroßbach aus, was die Anwohner der Buchenstraße sorgenvoll beobachteten.

Vor Ort war auch ein Polizeihubschrauber, dessen Besatzung den Brandort aus der Luft überwachte. Zudem war ein Hubschrauber im Einsatz, der aus dem Hammerweiher in Ewersbach Löschwasser geholt hat.

Am Himmel war ein ungewöhnliches Phänomen zu beobachten: Die Sonne verfärbte sich zunächst rot, um dann hinter einer dunklen Wolke komplett zu verschwinden. "Es war wie bei einer Sonnenfinsternis", berichtete eine Augenzeugin. Den über viele Kilometer sichtbaren Rauchpilz haben auch etliche unserer Leser fotografiert, die uns ihre Bilder in die Redaktion mailten.

Die Polizei bittet Autofahrer, rund um das Gebiet vorsichtig zu fahren. Der Rauch könnte sogar die Fahrt auf der A45 beeinträchtigen, hieß es am Freitag.

Der Einsatz läuft aktuell noch. Wir berichten weiter.