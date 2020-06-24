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Mittwoch, 24.06.2020 - 17:00
2 min

Was darf Dillenburgs Sauberkeit kosten?

Finanzexperten der Oranienstadt diskutieren über den Bau einer öffentlichen Toilette und eine Liste mit Maßnahmen zur Müllvermeidung. Aber wie viel Geld kann die Stadt dafür ausgeben?

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Schmuddelecken gibt es in Dillenburg genug. Sie zu beseitigen oder gar zu vermeiden kostet viel Zeit, Mühe und auch Geld. Das Thema hat nun die Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss der Oranienstadt beschäftigt. Foto: Frank Rademacher

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Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Frank Rademacher Politik muss auch in Krisenzeiten entscheiden
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