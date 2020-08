Was tun, um das Herz zu stärken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - (red). Bei unserem „Direkten Draht zum Mediziner“ geht es am Mittwoch, 2. September, um das Thema „Herz“.

Sind ambulante Koronarangiographien zu Corona-Zeiten sinnvoll? Wie gut sind smartwatches beim Auffinden von Rhythmusstörungen? Gibt es neue Medikamente gegen Herzschwäche? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Thorsten Molling am Mittwoch bei unserer Telefonaktion.

Dr. Thorsten Molling ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Notfallmedizin, Hypertensiologie DHL und hat eine Praxis für Kardiologie in Dillenburg.

Unsere Leser erreichen Dr. Molling am Mittwoch, 2. September, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 unter Telefon 0 27 71-87 44 17 in unserer Redaktion in Dillenburg. Einige der interessantesten Fragen und Antworten werden am Freitag in dieser Zeitung veröffentlicht – wie immer anonymisiert.