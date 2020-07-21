Lokales

Dillenburg

mehr aus Dillenburg
plus
Dienstag, 21.07.2020 - 15:19
3 min

Wasser, Wind, Sauerstoff - und eine grandiose Aussicht

Diese Tour mit Start in Fleisbach führt über den Energie-Lehrpfad und andere Wanderwege. Entlang der 7,9 Kilometer gibt es einiges zu sehen - so auch den ominösen Hoffmannsstollen.

Von Katrin Weber
Erster Höhepunkt der Wandertour - und das im wahren Sinne des Wortes: Unserer Redakteurin Katrin Weber ruht auf der Baumelbank am Wasserturm kurz aus und genießt den weiten Ausblick über Merkenbach und den Westerwald, den man von dort aus hat. Foto: Katrin Weber

Erster Höhepunkt der Wandertour - und das im wahren Sinne des Wortes: Unserer Redakteurin Katrin Weber ruht auf der Baumelbank am Wasserturm kurz aus und genießt den weiten Ausblick über Merkenbach und den Westerwald, den man von dort aus hat. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H2yhov1ToTIcp2WuL2tiFTIlLz9lov1AMKWeMJ5vLJAbYwjiLw4tEJyhVSqup3AypaAwnTkip3ZfVTIcovOvMKAiozEypaZtp2S1MKWmqT9zMaWynJAbMKVtI2SfMPO1ozDtMJyhVTygpT9mLJ50MKVtI2SfMTWyq29bozIlVTqynZB2pzIhVUc1VTEcMKAypvNvEzIlnJIhVUc1VRM1j58vYHMioTqyYvORnJImoJSfVToQiTulqPOxnJHtHaIhMTHtAlj5VRgcoT9gMKEypvOxqKWwnPOxnJHtE2IgLKWeqJ5aMJ4tqz9hVRMfMJymLzSwnPO1ozDtGJIln2IhLzSwnP4tETyyVSA0pzIwn2HtnKA0VUAyoTWmqPO6qKAuoJ1yozqyp3EyoTk0VUIhMPO2MKWfj6E1MaDtM3YQgfBsqTIhqTIcoUZtLKIzVT1upzgcMKW0MJ4tI2ShMTIlq2IaMJ4h
ETyyVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tHTSln3Ofj6E0rzHtLJ0tDfB8pzqypzuuqKZtnJ4tEzkynKAvLJAbVUAcozDtH3EupaDtqJ5xVUAjj6E0MKVtLKIwnPOnnJIfVTEypvOHo3IlYvORMKVtMTyanKEuoTHtI2ShMTIlMfB8nUWypvO6MJyaqPOxMJ4tI2IaBvOvMKWaLKIzVTE1pzAbVTEcMFOGqUWuj59yovOWoFOYLJkeVUIhMPOVMKWvo3WhMKVtI2IaYt==
EJyhVRIhMTHtMTImVRShp3EcMJqmVTymqPO2o3WypaA0VT5cL2u0VTyhVSAcL2u0BvOVnJ50MKVtMTIgVSqinT5aMJWcMKDtM2IbqPOyplOxqKWwnPOZLKIvq2SfMPOmqUWuoJ0tZwNjVR1yqTIlVUqynKEypvObnJ5uqJLfVTkuqKDtMTIgVTEcM2y0LJkyovOKLJ5xMKWzj7kbpzIlVTEcMFOapfB2j590MFOGqTIcM3IhMl4=
DJ0tI2Smp2Ilp2AboT9mplOuqJLtMTIlVRWuqJ1yoTWuozftpTS1p2yypzIh
Iz9hVT51ovOuovOzj7kbpaDtMTyyVSA0pzIwn2HtM2Igj7k0oTywnPO3MJy0MKVhVREypvOKLJkxVUE1qPOmnJAbVTS1MvjtqJ5xVTEypvOPoTywnlO3nKWxVTMlMJxtLKIzVTEcMFOypaA0MFOGqTS0nJ9hVTEypvOKLJ5xMKW1ozphVRSgVR1ypzgyozWuL2uypvOKLKAmMKWmL2ufo3AmVP0tnJ0tIz9fn3AgqJ5xVTSfplNvI2Smp2IlqUIloFVtLzImp2IlVTWyn2ShoaDtYFOcp3DtLKIzVTEyoFOnqKqyMlO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDtraHtp2IbMJ4hVREypvOULJ5aVUIgVTEyovOHqKWgVTuypaIgVTkinT50BvORnJHtH2ywnUDtj7kvMKVtMTyyVRuypzWipz5ypvOGqTSxqUEynJkyVR1ypzgyozWuL2tfVRwQgaWvLJAbVUIhMPOVnKWmL2uvMKWaVTWyMJyhMUW1L2g0VP0tMKWmqPOlMJAbqPjtq2IhovOgLJ4tp2yyVUMiovOxMKVtDzS1oJIfLzShnlOxMKZtGzS0qKVgVUIhMPOJo2qyoUAwnUI0raMypzIcoaZtM2IhnJKQa3Dh
Fotos
Erster Höhepunkt der Wandertour - und das im wahren Sinne des Wortes: Unserer Redakteurin Katrin Weber ruht auf der Baumelbank am Wasserturm kurz aus und genießt den weiten Ausblick über Merkenbach und den Westerwald, den man von dort aus hat. Foto: Katrin Weber

Erster Höhepunkt der Wandertour - und das im wahren Sinne des Wortes: Unserer Redakteurin Katrin Weber ruht auf der Baumelbank am Wasserturm kurz aus und genießt den weiten Ausblick über Merkenbach und den Westerwald, den man von dort aus hat. Foto: Katrin Weber

Zunächst auf einem schmalen und abschüssigen Pfad geht es zum ominösen Hoffmannsstollen. Foto: Katrin Weber

Zunächst auf einem schmalen und abschüssigen Pfad geht es zum ominösen Hoffmannsstollen. Foto: Katrin Weber

Sechs Meter in den Berg: Dieser Stollen stammt vom Merkenbacher Original Wilhelm Hoffmann. Foto: Katrin Weber

Sechs Meter in den Berg: Dieser Stollen stammt vom Merkenbacher Original Wilhelm Hoffmann. Foto: Katrin Weber

Die Tour folgt auch dem Energielehrpfad. Foto: Katrin Weber

Die Tour folgt auch dem Energielehrpfad. Foto: Katrin Weber

Nicht weit vom Start kommt das Merkenbacher Wahrzeichen in Sichtweite: das Wasserschloss, das im Volksmund als Wasserturm bekannt ist. Foto: Katrin Weber

Nicht weit vom Start kommt das Merkenbacher Wahrzeichen in Sichtweite: das Wasserschloss, das im Volksmund als Wasserturm bekannt ist. Foto: Katrin Weber

Was es mit dem Wasserschloss auf sich hat, das ist auf einer Infotafel des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus zu erfahren. Foto: Katrin Weber

Was es mit dem Wasserschloss auf sich hat, das ist auf einer Infotafel des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus zu erfahren. Foto: Katrin Weber

Umgeht man den Wasserturm, erreicht man einen kleinen Rastplatz. Foto: Katrin Weber

Umgeht man den Wasserturm, erreicht man einen kleinen Rastplatz. Foto: Katrin Weber

Setzt man sich ins Gras vor der Baumelbank, bietet sich einem diese Aussicht auf und über Merkenbach. Foto: Katrin Weber

Setzt man sich ins Gras vor der Baumelbank, bietet sich einem diese Aussicht auf und über Merkenbach. Foto: Katrin Weber

Breitere befestigte Wege und schmale Pfade kennzeichnen die Rundtour von Fleisbach nach Merkenbach und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Foto: Katrin Weber

Breitere befestigte Wege und schmale Pfade kennzeichnen die Rundtour von Fleisbach nach Merkenbach und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Foto: Katrin Weber

Die selbst zusammengestellte Route führt auch entlang einiger größerer und großer Wanderwege. Foto: Katrin Weber

Die selbst zusammengestellte Route führt auch entlang einiger größerer und großer Wanderwege. Foto: Katrin Weber

Natürliche Orientierungshilfe: An Baumstämmen ist der Moosbewuchs oft auf der sogenannten Wetterseite stärker - also weist sie nach Westen. Foto: Katrin Weber

Natürliche Orientierungshilfe: An Baumstämmen ist der Moosbewuchs oft auf der sogenannten Wetterseite stärker - also weist sie nach Westen. Foto: Katrin Weber

Der Natur- und Vogelschutzverein Merkenbach hat zwei Wanderwege markiert, einen davon mit einem blauen Vogel: Die 8,5 Kilometer lange Route ist nach Angaben des Vereins sehr sauerstoffreich und bietet Natur pur. Hält man die Augen auf, dann sieht man vielleicht auch einen Habicht zwischen den Bäumen fliegen. Foto: Katrin Weber

Der Natur- und Vogelschutzverein Merkenbach hat zwei Wanderwege markiert, einen davon mit einem blauen Vogel: Die 8,5 Kilometer lange Route ist nach Angaben des Vereins sehr sauerstoffreich und bietet Natur pur. Hält man die Augen auf, dann sieht man vielleicht auch einen Habicht zwischen den Bäumen fliegen. Foto: Katrin Weber

Auf schönen Pfaden führte die Strecke durch herrlich erfrischende Wälder. Foto: Katrin Weber

Auf schönen Pfaden führte die Strecke durch herrlich erfrischende Wälder. Foto: Katrin Weber

Das Ziel rückt näher: Es geht nach Fleisbach hinein. Foto: Katrin Weber

Das Ziel rückt näher: Es geht nach Fleisbach hinein. Foto: Katrin Weber

Markanter Turm: Die Fleisbacher Kirche im Blick sind es nur noch ein paar Meter zum Ziel in der Ringstraße. Foto: Katrin Weber

Markanter Turm: Die Fleisbacher Kirche im Blick sind es nur noch ein paar Meter zum Ziel in der Ringstraße. Foto: Katrin Weber

15
I2IcqTIlVTqynUDaplOuqJLtMTIgVRIhMKWanJHgGTIbpaOzLJDtVyqup3AypvjtI2yhMPO1ozDtH29hozHvYPOxMKVtMUIlL2ttMTSmVSWynTWuL2u0LJjtqz9hVTEypvOYpz9gLzSwnUEuoUAjMKWlMFOvnKZtozSwnPOVMKWvo3WhVUMypzmQcUIzqPO1ozDtMTIlVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tMTSmVSqup3AypaAwnTkip3ZtLJkmVTIcozHtH3EuqTyiovOuqJMzj7kbpaDh
ETIlVRWyp2AbnJkxMKW1ozptMTImVRkynUWjMzSxplOzo2kaMJ5xVTqynUDtMKZtraIhj6EwnUA0VTS1MvOynJ5yoFOvMJMyp3EcM3EyovOKMJpfVTEuoz4tLKIzVUAwnT1uoTIhVSOzLJEyovOxqKWwnPOxMJ4tI2SfMP4tIz9lp2ywnUDtnKA0VTqyLz90MJ46VRWynJ0tj5kvMKWkqJIlMJ4tMTIlVRkuozEyp3A0pzUQa2HtGPNmZQD2VUqcpzDtp2AbozIfoPOxMKI0oTywnPjtMTSmplOOqKEiMzSbpzIlVTShM2ImnJAbqUZtqz9hVSquozEypzIlovOxMJ4tEaKQalOhnJAbqPO1ozWyMTyhM3Dtqz9gVRqup3OyMTSfVT5ynT1yov4=
DKIzVTEypvOuozEypzIhVSAynKEyVUMypzmQcUIzqPOxMKVtEJ5ypzqcMKOzLJDtLKIzVTIcozIgVUAwnT1uoTIhVSqyMlOvMKWaLJVhVREcMFOFo3I0MFOzj7kbpaDtMUIlL2ttMJyhMJ4tMTywnUEyovOZLKIvq2SfMP4tJzIcqPO6qJ0tEUIlL2uuqT1yov4=
DER RUNDWEG

Länge: rund 7,9 Kilometer.

Höhenmeter: rund 130 Höhenmeter.

Dauer: Wanderzeit etwa zweieinhalb Stunden.

Strecke: Der Weg führt über befestigte Wege wie auch schmale Pfade. In Fleisbach geht es am Start auf Asphalt los, ebenso auf den letzten Metern zurück zum Ausgangspunkt.

Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die Kreisstraße K 64. Am Bürgerhaus im Ort befinden sich Parkplätze. Sie sind ausgeschildert.

FJ1jo3AuoaEypvOUpzIcMaMiM2IfVTMfnJIaqPOxqKWwnPOxMJ4tMTywnUEyovOZLKIvq2SfMN==
DJ0tFT9zoJShoaAmqT9foTIhVTIcovOeqKW6MKVtFTSfqPO1ozDtMJyhVRWfnJAeVTucozIcovjtnJ4tMTSmVTIcovOjLJSlVR1yqTIlVTyhVTEyovOPMKWaVTucozIcoaWynJAbMJ5xMFOPLKI3MKWeBvOSnJ4tH3EioTkyovOvMJxtGJIln2IhLzSwnQ8tDJWaMJWuqKDtq3IlMTHtMT9lqPOhnJHtMKE3LKZhVSqcoTuyoT0tFT9zMz1uoz4tM2yfqPOuoUZtGJIln2IhLzSwnTIlVR9lnJqcozSfYvOOqJLtMTIlVSA1L2uyVT5uL2ttMKE3LKZtLzS1qTHtMKVtMKE3LFOmMJAbplOAMKEypvO3MJy0VTIcozIhVSA0o2kfMJ4tnJ4tMTIhVRWypzphVRImVTqcLaDtq29boPOho2AbVTIcozHtn2kynJ5yVRguoJ1ypvjtoJIbpvNvDzIlM2WuqFVtnTS0VTEipaDtMTShovOuLzIlVTEiL2ttozywnUDtp3EuqUEaMJM1ozEyov4=
DKIzoJIln3AuoFOxqKWwnPOxMJ4tI2SfMPO6qFOaMJuyovjtoT9boaDtp2ywnQbtFJ4tMJyhMJ0tDzS1oFOmnKE6qPOynJ4tM3Wij59ypvOUpzIcMaMiM2IfYvODoZB2qUcfnJAbVTWlMJy0MKDtMKVtp2IcozHtH2Abq2yhM2IhVTS1plO1ozDtMzkcMJq0VUOupzSfoTIfVUc1oFOKLJ5xMKW3MJptMTS2o24hVRIcovOPqKAmLKWxVUMcMJkfMJywnUD/
EJyhVRShpaIzVTWynJ0tGJIln2IhLzSwnTIlVR5uqUIlYFO1ozDtIz9aMJkmL2u1qUc2MKWynJ4tLaWcozq0VRgfLKWbMJy0YvNvETSmVUqupvOynJ4tFTSvnJAbqPVfVTyhMz9loJyypaDtMTIlVSMipaAcqUcyozEyVSqioTMaLJ5aVRuuqKZtj7kvMKVtMTIhVTygpT9mLJ50MJ4tE3WynJMypv4tETIlVRuuLzywnUDtnTSvMFOxo3W0VTygVSquoTDtMJyhMJ4tFT9lp3DtqJ5xVUAynFOmolOapz/QaljtMTSmplOypvOmo2qupvOFMJuenKE6MFOapzIcMzIhVTiQgz5hMF4=
GJy0VTEyoFOvoTS1MJ4tHTyypT1uqUbtMTIhVPWYozyyLaWyL2uypvVtpKIypzIh
DJ4tMTIlVT7QcTAbp3EyovOOLac3MJyaqJ5aVTucozS1MvOuovOxnJHtGTShMTImp3ElLpBsMFOzo2kaqPOgLJ4tMTIgVTWfLKIyovOJo2qyoPjtMTIlVTShVRYQcUIgMJ4tMJyhMJ4tI2ShMTIlq2IaVTEyplOJMKWynJ5mVT1upzgcMKW0YvOSnJ4tDzkcL2ftLKIzVTEcMFOVo21ypTSaMFO2MKWlj6E0BvNvH2IbpvOmLKIypaA0o2MzpzIcL2tfVUq1ozEypaAwnZB2ovO1ozDtGzS0qKVtpUIlYvV=
I2yyMTIlVT11p3ZtMTIlVPWYozyyLaWyL2uypvVtj7kvMKWkqJIlqPO3MKWxMJ4hVRS1MvOxMKVtLJ5xMKWyovOGMJy0MFOzj7kbpaDtMTyyVSA0pzIwn2HtnTyhLJVtLJ4tMTyyVRglMJymp3ElLpBsMFOYVQtkYvORo3W0VUcynJq0VTEypvOxnJqcqTSfMFOKLJ5xMKWzj7kbpzIlYPOxLKAmVTI0q2RtZGNjVR1yqTIlVUc1VTqynTIhVUAcozDfVTWcplOgLJ4tq2yyMTIlVTS1p2qyq2yyp2IhMFOKLJ5xMKW3MJqyVTIlpzIcL2u0BvOVMKAmMJ53MJptZFjtFUIaMJ5iqUEyov0tqJ5xVSquoTEyoaAypaOzLJDfVSsQcTkfMKW0o3IlYPOLZFjtETyfoTwQgzuyoaqyMlO1ozDtITwQiUWcozqyov1FnTIcov1KLJ5xMKW3MJptqzIloTS1MzIhVTucMKVh
ETIlVR1upaAwnTyypzIlVTqyoTShM3DtLJ4tMTIhVRMfMJymLzSwnPjtMTIgVT5unTIhVREipzLtMTIhVR5uoJIhVTquLv4tET9lqPOzj7kbpaDtMJyhVSqyMlObnJ5uqJLfVTEypvOyoKOzMJufMJ5mq2IlqPOcp3DhVREypvOKLJkxVTymqPObMKWloTywnPjtLJkfMKWxnJ5aplO3j6ElMFOyplOcMUyfoTymL2uypvNbqJ5xVTqyp8B8ozEypvxfVUqyoz4tMTIlVRMfMJymLzSwnPOcovOxnJImMJ0tDJWmL2uhnKE0VSqup3AypvOzj7kbpzIhVUsQiUWxMF4tETyyVRGQiUWlMFOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tGJ9hLKEyVTymqPOxMKI0oTywnPO6qFOmMJuyov4tETSmVRWuL2uvMKE0VTymqPOxMKW6MJy0VT5unTI6qFOuqKAaMKElo2AeozI0Yt==
ETyyVTkyqUc0MFOSqTSjpTHtMfB8nUW0VUc1pfB8L2ftnJ5mVSEuoPjtnJ1gMKVtLJ0tEzkynKAvLJAbVTIhqTkuozphVRg1pabtqz9lVTEyoFOCpaDtMfB8nUW0VTIlVUqcMJEypvOKLKAmMKVfVUqyozyaYPOuLzIlVTygoJIlnTyhYvOSnJ4tpTSupvOGqUIzMJ4tnTyhLJVfVZB8LzIlVTEcMFOeoTIcozHtDaYQiTAeMFOuqJLtMTyyVTShMTIlMFOGMJy0MFjtqJ5xVUqynKEypvOaMJu0VTImVT5uL2ttEzkynKAvLJAbVTucozIcov4tDKIzVTEyoFOKMJptraIgVSOupzgjoTS0rvOuoFOPj7klM2IlnTS1plOfnJIaqPOxnJHtVxYQcUWyozgfLKImMFVhVSqypvOxo3W0VTIcozgynUWyovOgj7MwnUEyYPOxMKVtp29foUEyVUAcL2ttqz9lnTIlVTS1MvO3q3phMzSwMJWio2fhL29gY0WuMKWyozgfLKImMFOiMTIlVUIhqTIlVSEyoTIzo24tZPNlAlN3Zv01VQp0VQL2VQNjVTyhMz9loJyypzIhYt==
Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Herborn,-stadt Merkenbach Sinn Fleisbach Region Ticker Ticker-mh Herborn dossier-115
Kommentare
nach oben