Dienstag, 21.07.2020 - 15:19
3 min
Wasser, Wind, Sauerstoff - und eine grandiose Aussicht
Von Katrin Weber
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DER RUNDWEG
Länge: rund 7,9 Kilometer.
Höhenmeter: rund 130 Höhenmeter.
Dauer: Wanderzeit etwa zweieinhalb Stunden.
Strecke: Der Weg führt über befestigte Wege wie auch schmale Pfade. In Fleisbach geht es am Start auf Asphalt los, ebenso auf den letzten Metern zurück zum Ausgangspunkt.
Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die Kreisstraße K 64. Am Bürgerhaus im Ort befinden sich Parkplätze. Sie sind ausgeschildert.
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