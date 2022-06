Wassertränken löschen den tierischen Durst

Eine flache Schale mit Wasser füllen und ein paar Steinchen oder Murmeln als Landeplatz hineinlegen - fertig ist die Insekten- und Vogeltränke. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Der Sommer hat begonnen und mit ihm die hohen Temperaturen. Umso wichtiger ist es, jetzt auch an die tierischen Gartenbewohner zu denken und ihnen die heißen Tage erträglicher zu machen, schreibt der Nabu Hessen in einer Pressemitteilung. Denn viele natürliche Wasserstellen wie Pfützen und Gräben trocknen bei Hitze rasch aus. "In vielen Siedlungen und in weiten Teilen der Landschaft sind die natürlichen Gewässer verschwunden. Jeder Gartenteich ist daher eine lebenswichtige Oase für viele Tiere. Aber auch einfache Lösungen wie Vogeltränken und Wasserschalen helfen vielen Tieren bei anhaltend heißem und trockenem Wetter", rät Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Nabu Hessen.

Damit die Hilfe auch tatsächlich bei den tierischen Gartenbewohnern ankommt, gibt es einige wichtige Regeln zu beachten. Ansonsten können sich die Tiere beim Trinken und der sommerlichen Hitze leicht mit tödlichen Krankheitserregern anstecken. Und nicht nur Vögel freuen sich über das kühle Nass, auch Igel oder Eichhörnchen nutzen gerne eine Tränke. Mit einem Stein oder Holzstück ausgerüstet, ist die Tränke auch für Insekten eine willkommene Erfrischung.

Wasser soll täglich

einmal gewechselt werden

"Das oberste Gebot bei Vogeltränken ist Sauberkeit, aber bitte ohne Chemie. Vor allem bei großer Hitze muss das Wasser täglich gewechselt werden", sagt Eppler. Für die Reinigung von Tränken reicht eine Bürste und kochendes Wasser aus. Am besten nutzt man zwei Wasserschalen abwechselnd, denn wenn die Schale 24 Stunden in der Sonne trocknet, sind mögliche Krankheitserreger abgestorben. Außerdem wird durch Reinigung und Wasserwechsel verhindert, dass sich Stechmücken vermehren.

Der richtige Platz für eine Vogeltränke muss sorgfältig ausgewählt werden. Vögel sind beim Baden sehr abgelenkt und nehmen die Tränke nur an, wenn sie sich dort auch sicher fühlen. Damit sie nicht zu leichter Beute für anschleichende Katzen werden, sollte die Badestelle für sie gut einsehbar sein. Am besten eignen sich freihängende Vogeltränken. In nahe Büsche und Bäume können die Vögel sich bei Gefahr schnell flüchten.

Die Vogeltränke sollte am Rand flach sein, sodass sich die Vögel dem Wasser nähern können. Wichtig ist auch, dass der Boden der Tränke rau ist, sodass die Vögel genügend Halt haben und nicht rutschen.

Auch die Bienen, Wespen und Käfer benötigen Wasser. Das Wasser wird nicht nur als Durstlöscher, sondern auch zum Bau der Nester benötigt. Eine einfache Methode, um Insekten schnell, nützlich und vor allem einfach "unter die Flügel zu greifen", ist das Aufstellen einer flachen Schale mit Steinen oder Moos als sichere Landefläche. Eine solche Insektentränke auf dem Balkon oder im Garten wird gern von Wild- und Honigbienen zum Wasserholen genutzt. Auch hier gilt, das Wasser täglich auszutauschen.