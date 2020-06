Weaning-Station in Dillenburg geht in Betrieb

Auf der neuen Weaning-Station stehen 14 Bettplätze mit Überwachungsmonitor zur Verfügung. Die Technik entspricht der einer konventionellen Intensivstation. Foto: Andreas Wenzelmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Nach 19 Monaten Bauzeit ist die Aufstockung des Westflügels der Dill-Kliniken in Dillenburg abgeschlossen. Im neu errichteten 3. Obergeschoss konnte die Station zur Therapie langzeitbeatmeter Patienten (Weaning-Station) in Betrieb gehen. Das teilten die Lahn-Dill-Kliniken mit.

Eine neue Intermediate Care Unit (IMC) für überwachungspflichtige, nicht beatmete Patienten soll im Dezember eröffnet werden. Die Lahn-Dill-Kliniken haben in die Aufstockung über 4,5 Millionen Euro investiert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Station trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Krise planmäßig in Betrieb nehmen konnten", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Alle Patientenzimmer seien klimatisiert und nach neuestem Standard geplant und gebaut.

Der Bedarf an Betten an den Dill-Kliniken sei in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Darum habe man sich entschieden, den Westflügel aufzustocken, die vorhandene Weaning-Station zu verlagern und zusätzlich Intermediate Care-Betten zu schaffen. So könne die Intensivstation entlastet werden. Die bisherige Weaning-Station wird nun umgebaut und zukünftig als normale Station genutzt.

Patienten profitieren

von größeren Zimmern

Auf der neuen Weaning-Station profitieren die Patienten, Angehörigen und Mitarbeiter von größeren Zimmern. Außerdem hat man die Zahl der Einzelzimmer aufgestockt, um für die Patienten und Angehörigen mehr Privatsphäre zu ermöglich. Insgesamt stehen 14 Weaningplätze zur Verfügung - aufgeteilt in sechs Einzelzimmer und vier Zweibettzimmer. Drei der Einzelzimmer sind mit einer eingebauten Dialyseeinheit versehen. Zusätzlich ist ein großer Aufenthaltsraum für Patienten und Angehörige mit Blick auf den Wilhelmsturm entstanden. "Da der Aufenthaltsraum mit Druckluft und Sauerstoffanschlüssen versehen ist, können sich dort auch unsere dauerbeatmeten Patienten aufhalten", erklärte Tobias Gottschalk. Alle Zimmer verfügen über fest eingebaute Patientenlifter zur einfachen und schonenden Umlagerung der Patienten und zur Entlastung des Pflegepersonals.

Die verbaute Technik ist hochkomplex und entspricht der einer konventionellen Intensivstation. Es wurden zirka zwölf Kilometer Kabel für Datenübertragungen und 14 Kilometer Kabel für die Stromversorgung verbaut. Die installierte Lüftungsanlage kann die neue Station mit bis zu 14 000 Kubikmetern Frischluft in der Stunde versorgen.