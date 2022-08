Wechsel an der Spitze bei der Lebenshilfe Dillenburg

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende und sein Vorgänger: Michael Koch (l.) verabschiedet Jürgen Raab. Foto: Conny Holtfoth

DILLENBURG-MANDERBACH - 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand und Aufsichtsrat der Lebenshilfe Dillenburg, 25 davon als Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen Raab ist bei der Jahreshauptversammlung von seinem Amt zurückgetreten. Auf ihn folgt nun sein bisheriger Stellvertreter Michael Koch.

"Nach so einer langen Amtszeit bin ich der Meinung, dass ein personeller Wechsel unserem Verein guttun wird", sagte der Driedorfer vor den Mitgliedern im Wohnhaus Manderbach. Koch dankte für seine einstimmige Ernennung. Der 68-Jährige ist seit 40 Jahren mit der Lebenshilfe Dillenburg verbunden, in den ersten Jahren noch als zuständiger Arbeitsmediziner für die Mitarbeiter. "Jürgen Raab und ich, das hat immer gepasst", sagte er.

Dirk Botzon vom Vorstand sagte, Raab habe sein Amt nicht nur als Rolle gesehen, sondern immer die Anliegen der Menschen mit Behinderung zu seinen eigenen gemacht. "Jürgen Raab vereinigt Herzblut und Kompetenz."

Fotos Der neue Aufsichtsratsvorsitzende und sein Vorgänger: Michael Koch (l.) verabschiedet Jürgen Raab. Foto: Conny Holtfoth Auszeichnungen bei der Dillenburger Lebenshilfe (v. l.): Michael Koch gratuliert den Jubilaren Pia Graf, Gabriele Weyl, Annette Hering, Roland Mader und Adolf Wagner ebenso wie Dirk Botzon und Oliver Schmitzer. Foto: Conny Holtfoth Ehrung: Jürgen Raab (links) zeichnet Paul Winter für 40 Jahre Treue zur Lebenshilfe in Dillenburg aus. Foto: Conny Holtfoth Der neue stellvertretende Vorsitzende des Lebenshilfe-Aufsichtsrats in Dillenburg: Christoph Heinigk. Foto: Conny Holtfoth Neu im Aufsichtsrat der Dillenburger Lebenshilfe: Uwe Rompf. Foto: Conny Holtfoth 5

Zum neuen zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Christoph Heinigk (57), seit 2019 im Aufsichtsrat. Neu in diesen kam Uwe Rompf (60) auf Gusternhain, dessen Adoptivtochter in der Werkstatt in Flammersbach arbeitet.

Die Dillenburger Lebenshilfe, vor 56 Jahren gegründet, bietet heute 1250 Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderung, hat 528 Mitglieder und beschäftigt 414 hauptamtliche Mitarbeiter. "Das wichtigste Ziel bleibt es, in allen Lebensphasen eine möglichst normale und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen", sagte Raab. Seit Beginn der Pandemie sei diese Aufgabe noch einmal herausfordernder geworden. Ständige Anpassung von Schutz- und Hygienekonzepten, aufwendige Testverfahren und -strategien sowie groß angelegte Impfkampagnen prägten das vergangene Jahr. Der Einsatz und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter seien überwältigend groß.

JUBILARE 25 Jahre Mitgliedschaft: Annelie Geyer, Volkmar Triesch, Joachim Spahn, Pia Graf, Karola Hartmann, Iris Freischlad, Gabriele Weyl, Roland Mader, Rolf Jakob, Meriam Pfeiffer, Heinz Lipser, Annette Hering, Marlies Schmidt. 40 Jahre Mitgliedschaft: Paul Winter, Regina Moos, Ursula Diehl, Kurt Herpel, Ursel Klaffenbach, Elisabeth Müller, Adolf Wagner.

Bauen und Sanieren: Beides bleibt wichtiges Thema

Trotz der Pandemie seien einige der geplanten Brandschutz- und Umbauarbeiten in den Werkstätten in Dillenburg, Flammersbach und Eibelshausen sowie in den Wohnhäusern in Simmersbach, Niederscheld und In den Thalen in Dillenburg fortgeführt und großteils abgeschlossen worden. Bauen und Instandhaltung beschäftigen die Lebenshilfe auch weiterhin: So werden die Verhandlungen für einen Ersatzneubau der Werkstatt in Eibelshausen fortgeführt. Er hoffe, dass der Bau 2023 beginnen könne, sagte Botzon. Zudem muss das Wohnheim in Manderbach grundlegend saniert oder neu gebaut werden.

Das Jahresergebnis seit trotz der Pandemie positiv, hieß es. Und zum Thema Personalgewinnung sagte Oliver Schmitzer vom Vorstand: "Wir konnten alle Stellen gut besetzen und marschieren jetzt mit einer neuen Generation in die Zukunft."