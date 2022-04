Wechsel an der Spitze des Bildungszentrums Pflege Lahn-Dill

Bei einer kleinen Feier verabschiedet Landrat Wolfgang Schuster (l.) und Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (r.) Ulrike König (2.v.l.) in den Ruhestand. Gleichzeitig begrüßen sie Kerstin Freund-Gutmann als Nachfolgerin. Auch der Ehemann von Ulrike König, Hans Peter Schmidt (Mitte), war dabei. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Nach fast 32 Jahren im Dienst gibt Ulrike König ihren Posten als Leiterin des Bildungszentrums Pflege Lahn-Dill an Kerstin Freund-Gutmann ab. Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedete Landrat Wolfgang Schuster (SPD) Ulrike König in den Ruhestand.

Ulrike König hat von 1976 bis 1979 selbst eine Ausbildung zur Krankenschwester an der heutigen Vitos-Klinik in Herborn absolviert. Von 1985 bis 1990 war sie Lehrerin für Pflegeberufe an der Krankenpflegeschule des Psychiatrischen Krankenhauses in Herborn, ehe sie mit Gründung des Bildungszentrums Pflege Lahn-Dill am 1. Juli 1990, damals noch unter den Namen "Altenpflegeschule des Lahn-Dill-Kreises", als Leiterin dort eingesetzt wurde.

"Es hat mir Freude gemacht, Menschen zu einer Berufsausbildung im Bereich der Pflege zu motivieren, ihnen Werte zu vermitteln und sie während ihrer Berufsausbildung zu fördern, zu fordern und zu begleiten. Damit konnte ich letztendlich auch Einfluss auf die Qualität der Pflege in den Pflegeeinrichtungen nehmen", betonte König bei ihrer Verabschiedung und ergänzte: "Ich bin dankbar dafür, dass mir in dieser langen Zeit stets ein hohes Maß an Entscheidungsspielraum entgegengebracht wurde und für das hohe Engagement meines Kollegiums."

Landrat Wolfgang Schuster bedankte sich bei Ulrike König für ihren langjährigen unermüdlichen Einsatz: "Eine Altenpflegeschule in Trägerschaft eines Landkreises ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns gerne dafür eingesetzt, dass wir als Verwaltung den Bereich der Pflege direkt unterstützen und sind dankbar, dies mit Ulrike König so herausragend umgesetzt haben zu können."

Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) betonte bei der Verabschiedung von Ulrike König die Wichtigkeit des Bildungszentrums: "Mit dieser Schule trägt der Lahn-Dill-Kreis zur fachlichen Weiterentwicklung der professionellen Pflege im Landkreis aber auch in der ganzen Region bei."