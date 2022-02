Wechsel der Hauptrolle: Aus "Ester" wird "König David"

19. Juni 2016: Die Kinderkantorei Dillenburg führt in der Aula der Juliane-von-Stolberg-Schule in Dillenburg "König David" von Thomas Riegler auf. Knapp sechs Jahre später gibt es für das Musical ein Comeback in der Oranienstadt, diesmal in der Stadtkirche. Archivfoto: Dirk Ebner

HAIGER/DILLENBURG - Eigentlich sollte am 18. Juni während des Hessentags in Haiger das Musical "Ester" aufgeführt werden. Da das Landesfest aber abgesagt worden ist, wird dieses Projekt auf 2023 verschoben. Stattdessen gibt es in diesem Jahr in Dillenburg mit "König David" ein alternatives Angebot.

Das Musical "Ester" wird ebenso wie das ursprünglich geplante Probenwochenende (29. April bis 1. Mai) auf das kommende Jahr verschoben.

Als Ersatz gibt es ein neues Musicalprojekt in Dillenburg. Die Singschule Dillenburg plant für den 12. Juni die Aufführung des Kindermusicals "König David" von Thomas Riegler in der evangelischen Stadtkirche in Dillenburg.

Interessierte Kinder und Jugendliche können ab dem 23. Februar mitmachen. Kinder der 1. bis 4. Klasse sowie Vorschulkinder treffen sich mittwochs von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr zur Kinderkantorei. Jugendliche ab der 5. Klasse proben mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Figuralchor. Alle Proben finden im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde am Zwingel in Dillenburg statt. Für die Teilnahme ist die Vorlage des schulischen Corona-Testhefts ausreichend.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Petra Denker, Telefon 0 27 71-8 01 88 18, E-Mail unter petra.denker@ekhn.de.