Wegen Tauschgeschäft: Bekommt Manderbach eine Turnhalle?

Der TV Dillenburg will eine neue Halle, der Lahn-Dill-Kreis hat Interesse am Grundstück neben der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Es bahnt sich ein Tausch an, von dem Manderbach profitieren könnte.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg