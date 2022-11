Weihnachtsbäume in den Dillkreis-Städten sind aufgestellt

Der Dillenburger Weihnachtsbaum stammt aus Frohnhausen. (© Katrin Weber)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg/Haiger/Herborn - In Frohnhausen haben Mitarbeiter des Dillenburger Bauhofs am Freitag den Weihnachtsbaum für den Wilhelmsplatz in Dillenburg gefällt. Die Nordmanntanne stand über 30 Jahre in einem Garten im Wissenbacher Weg, vorher war sie ein Weihnachtsbäumchen im Wohnzimmer der Besitzerin. Der schön gewachsene Baum ist rund zehn Meter hoch. Der Stamm hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern.

In Niederscheld, Frohnhausen und Eibach stehen bereits Weihnachtsbäume. Die anderen Stadtteile sollen in den nächsten Tagen ausgestattet werden. In Haiger und in Herborn sind die großen Bäume in den Kernstädten bereits seit einigen Tagen am Platz. Die Herborner Tanne stammt aus Aßlar, ist zehn Meter hoch und wiegt rund drei Tonnen. Auch die Bärenstadt hat in all ihren Dörfern Bäumchen für die Weihnachtszeit aufgestellt.

Dennoch werden einige Exemplare gesucht. Wer ein gut und gerade gewachsenen Baum zur Verfügung stellen möchte, der sollte sich beim Bauhof unter 02772-924890 melden. Der Haigerer Baum, eine Weißtanne, stand bis vor wenigen Tagen noch in Steinbach. Bei der Ausstattung der Stadtteile mit Weihnachtsbäumen speckt Haiger deutlich ab: Lediglich Langenaubach, Rodenbach und Fellerdilln bekommen einen Nadelbaum. Nach Angaben der Stadt Haiger liegt dies daran, dass durch die Trockenheit der vergangenen Jahre und den Borkenkäfer-Befall die Auswahl stark eingeschränkt sei.