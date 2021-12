Weihnachtslieder erklingen in der evangelischen Stadtkirche

Adventsstimmung in Dillenburgs evangelischer Stadtkirche: Die Jungen und Mädchen von Kinder- und Figuralchor stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Foto: Propstei Nord-Nassau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - "Kinder singen zur Weihnachtszeit": So heißt ein alljährliches Konzert von Kinderkantorei und Figuralchor in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg. Auch wenn das Programm zum dritten Advent corona-bedingt gekürzt worden war, waren die Mädchen und Jungen doch froh, unter Leitung von Petra Denker wenigstens einen Teil der einstudierten Lieder vortragen zu können.

Die ursprünglich geplante "Weihnachtsgeschichte" von Carl Orff fiel zwar aus, doch der Sängernachwuchs konnte die Zuhörer auch mit anderen Stücken erfreuen. Die Kinderkantorei gab mit Liedern wie "Der Schneemann" und einem "Hirtenlied" Anlass zum Schmunzeln, der Figuralchor machte mit "California Dreaming" einen Ausflug in die Popwelt, und der Klassiker "The First Noel" durfte auch nicht fehlen.

Musikalisch wurde das Programm ergänzt durch Torsten Greis und André Gerst, die mit ihrem solistischen Flötenspiel besondere Akzente setzten. Als besonderer Gast war auch in diesem Jahr der Nikolaus zugegen. Nach Gebet und Segen stimmten alle gemeinsame das bekannte Lied "Alle Jahre wieder" an.