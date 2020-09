3 min

Weihnachtsmärkte: Was passiert in Dillenburg und Herborn?

In Haiger wurden die Eisbahn als auch das Weihnachtsdorf für 2020 ersatzlos gestrichen. In Herborn will man versuchen, etwas zu machen. In Dillenburg ist derweil noch alles offen...

Von Katrin Weber und Christoph Weber