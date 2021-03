Weitere Sonderaktionen beim Impfen geplant

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Nachdem im Impfzentrum in Waldgirmes an zwei Wochenenden 1500 Ärzte sowie deren Praxispersonal aus dem Landkreis geimpft worden sind, sind weitere Impfsonderaktionen im März und April geplant. Laut Kreisverwaltung werden bereits Polizisten, weiteres Krankenhauspersonal und Mitarbeiter aus der ambulanten Pflege geimpft. Weitere Sonderimpftermine seien bereits an Lehrer und Personal von Grund- und Förderschulen sowie an Erzieherinnen und weiteres Kita-Personal vergeben beziehungsweise in der Planung.

Die Impfungen in den 53 Altenpflegeheimen im Lahn-Dill-Kreis seien weitestgehend abgeschlossen. In 42 Einrichtungen hätten die Impfwilligen Erst- und Zweitimpfung erhalten. Die letzten Termine für die notwendigen Zweitimpfungen sollen voraussichtlich nach Ostern stattfinden. Nächste Aufgabe der mobilen Impfteams sei die Impfung in den Behinderteneinrichtungen.