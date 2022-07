Welche Folgen Corona haben kann

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

DILLENBURG - Die Dillenburger Selbsthilfegruppe Schlafapnoe und Schlaganfall lädt für Dienstag, 26. Juli, zu einem Vortrag über die Folgen von Corona ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde in der Stadionstraße 4 in Dillenburg.

Referent ist Dr. Rainer Grübener, Chefarzt der Inneren Medizin im Diakonie-Klinikum Bethesda in Freudenberg. Bei seinem Vortrag geht es um die Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Long Covid, Post Covid und die verschiedenen Symptome Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit, veränderter Geruchssinn.

Viele Menschen, die an Covid-19 erkrankt gewesen sind, leiden auch noch Wochen und Monate nach der Infektion an Langzeitbeschwerden. Grübener informiert über weitverbreitete Anzeichen und deren eventuell mögliche Behandlung. Es besteht Maskenpflicht. Anmeldungen zum Vortrag sind per E-Mail an udo.ahlbrecht@schlafapnoe-shg-dillenburg.de und unter Telefon 0 27 71-3 32 06 möglich.