Wen der Verfassungsschutz im Lahn-Dill-Kreis beobachtet

"Der Rechtsextremismus ist zurzeit die größte Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung unseres Landes", stellte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) vorige Woche bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes fest.

Und Robert Schäfer, Präsident des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutzes, erklärte: "Besorgniserregend ist sowohl die Zunahme des rechtsextremistischen Personenpotenzials als auch der Straftaten in diesem Bereich." Auch dies unterstreiche, dass "die Bekämpfung des Rechtsextremismus höchste Priorität hat". So würden nun auch aus früheren Jahren bekannte Rechtsextremisten, die heute eine scheinbar unauffällige Vita aufwiesen, stärker überprüft.

Die Einschätzung von Beuth und Schäfer zeigt sich auch in den Zahlen zu extremistischer Gewalt in Hessen. Die Zahl extremistischer Gewalttaten stieg von 698 im Jahr 2018 auf 1060 im vergangenen Jahr. Größter Teil dieser Delikte waren die rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten (886); das sind nahezu 84 Prozent. Darunter war "zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein mutmaßlich rechtsextremistisch motiviertes Morddelikt, bei dem ein Politiker getötet wurde" - der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Die Verfassungsschützer ordneten in Hessen insgesamt 2200 Personen dem rechtsextremistischen Spektrum zu, darunter seien 840 gewaltbereitUnd: unter den 2200 Rechtsextremisten seien 960 in Parteien (vor allem im "Flügel" der AfD sowie in de r NPD).