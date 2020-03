Wenige Kinder im Dillgebiet in städtischer Notbetreuung

Kinder in der Notbetreuung: In den Kindergärten der drei Städte im Dillgebiet sind derzeit nur recht wenige Jungen und Mädchen angemeldet. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg/Haiger/Herborn (teck). Seit Montag haben mehr Eltern einen Anspruch auf die Betreuung ihrer Kinder: Nach der Schließung der hessischen Schulen und Kindergärten gelten nun neue Kriterien für die Notbetreuung. Dennoch werden momentan nur wenige Kinder in den städtischen Einrichtungen im heimischen Raum betreut.

Inzwischen müssen nicht mehr beide Elternteile Funktionsträger sein, um die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können.

Es reicht, wenn einer von beiden in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet. Dazu gehören beispielsweise Ärzte, Pfleger, Schwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft.

Die Lockerung der Vorgaben hat sich auf die Notbetreuung in den drei Städten im ehemaligen Dillkreises nur wenig ausgewirkt. In Herborn beispielsweise seien es nach wie vor nur "eine Handvoll Kinder", die die städtische Notbetreuung in Anspruch nehmen würden, heißt es seitens der Stadt. Allerdings schwanke die Anzahl, weil Kinder beispielsweise kurzfristig auch wieder abgemeldet würden. Viele Eltern hätten sich selbst geholfen.

Der Blick ins benachbarte Dillenburg zeigt ein ähnliches Bild: Anfangs sei man davon ausgegangen, dass etwa zehn Kinder für die Notbetreuung angemeldet würden, sagt Pressesprecherin Anja Graser. Tatsächlich seien es dann aber nur drei gewesen.

Nach der Lockerung der Vorgaben seien es derzeit sieben Kinder. Die würden allerdings nicht jeden Tag die Betreuung nutzen. Sprich: Einige Kinder sind nur für bestimmte Tage angemeldet. Insgesamt besuchen normalerweise etwa 1000 Mädchen und Jungen die städtischen Kindergärten in Dillenburg.

In Haiger waren in der vergangenen Woche weder bei der Stadt, noch beim Diakonieverein Betreuungsansprüche angemeldet worden. Anders in dieser Woche: Der Kindergarten Roßbachtal betreut derzeit ebenso zwei Kinder wie der Hort in Fellerdilln. In Offdilln und Flammersbach nutzt jeweils ein Kind die Notbetreuung. Dies sei allerdings nur eine Momentaufnahme, heißt es seitens der Stadt. Teilweise hätten Eltern Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, andere hätten sich noch nicht zurückgemeldet.