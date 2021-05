Wenn der alte Hochsitz im Wald liegenbleibt ...

Moos auf morschem Holz: Teile dieses umgesägten Hochsitzes in der Nähe des Nanzenbacher Fußballplatzes erobert sich die Natur langsam aber sicher wieder zurück. Dachpappe, Kunststoff und Glasscherben allerdings haben in der Natur nichts zu suchen. Foto: Frank Rademacher

Kein schöner Anblick, aber immerhin: Dieser alte Hochsitz ist unweit des neuen Ansitzes an Ort und Stelle in seine Einzelteile zerlegt worden. Auch wenn es lange dauert: So kann das Holz in den nächsten Jahren langsam verrotten. Foto: Frank Rademacher