Wenn Technik auf ein natürliches Lichtphänomen trifft

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Diese beeindruckende Aufnahme vom Neubau der Marbachtalbrücke an der Autobahn A 45 bei Dillenburg hat unser Leser Harald "Joe" Hofmann aus Dillenburg gemacht. Dafür hat er an einem Abend während einer sogenannten "Blauen Stunde" eine Belichtungszeit von circa 25 Sekunden bei geöffneter Blende gewählt. Er schreibt dazu: "Durch die Langzeitbelichtung verschwinden die zahlreichen Fahrzeuge, die während der Aufnahmezeit die Strecke in beide Richtungen befahren haben. Die hellen Frontlichter beziehungsweise die roten Rücklichter verursachen aufgrund der langen Belichtungszeit die charakteristischen hellen beziehungsweise roten Streifenbänder." Foto: Harald Hofmann