Mittwoch, 06.05.2020 - 17:45
4 min
Wer gehört im Lahn-Dill-Kreis zur Corona-Risikogruppe?
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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WARUM ZÄHLEN RKI UND KREIS ANDERS?
Die Kreisverwaltung berichtet aktuell von 20 Corona-Toten im Lahn-Dill-Kreis, also 20 Menschen, die in Verbindung mit dem Virus gestorben sind.
Das Robert-Koch-Institut sowie das hessische Sozialministerium zählen anders. Nach deren Angaben gibt es im Kreisgebiet zurzeit 15 Corona-Tote.
Wie kommt es zu diesem Unterschied? Nach Angaben der Kreisverwaltung zählt das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises folgendermaßen: 15 Verstorbene seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf weiteren Verstorbene seien zwar nicht positiv getestet worden, aber bei ihnen seien klinisch eindeutige Coronasymptome festgestellt worden und sie hätten Kontakt zu einem Infizierten gehabt.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.05.2020 um 12:45 Uhr publiziert.