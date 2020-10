Wer kennt einen beschädigten Opel Zafira?

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Dillenburger Polizei sucht einen beschädigten Opel Zafira. Sein Fahrer soll in der Nacht zum Sonntag in Dillenburg einen Unfall verursacht haben und abgehauen sein.

Der vermutlich silberfarbene Zafira überquerte gegen 2.25 Uhr von der Hof-Feldbach-Straße kommend die Kreuzung vor der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Dabei missachte der Fahrer das Vorfahrtsrecht eines von der Frankfurter Straße herannahenden Opels. Die 20 Jahre alte Frau am Steuer des Corsas konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen, sodass ihr Auto gegen die Beifahrerseite des anderen Wagens prallte.

Dessen Fahrer habe Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit auf der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt davongebraust. "Möglicherweise handelte es sich um einen silberfarbenen Opel Zafira älteren Baujahrs", berichtet Polizeisprecher Guido Rehr. "Dieser must am Heck der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein."

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen des Unfalls

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Wo ist ein silberfarbener Zafira mit frischem Unfallschaden am Heck der Beifahrerseite aufgefallen?

Hinweise von Zeugen erbitten die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.