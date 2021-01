Wer nimmt Jungkatzen und ein Kaninchen bei sich auf?

Zwei Jungkatzen warten auf neue Besitzer. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Zwei Jungkatzen und ein Zwergkaninchen warten derzeit im Tierheim in Dillenburg auf ein Zuhause. Die Tiere sollen möglichst schnell in eine Familie vermittelt werden.

Die beiden Katzen haben im August 2020 das Licht der Welt erblickt. Ihre Brüder sind bereits vermittelt, die jungen Katzenmädchen warten noch auf ein Zuhause.

Sie sind noch etwas zurückhaltend und beobachten am liebsten, was um sie herum passiert. Ideal wäre es, wenn sie gemeinsam in ein neues Zuhause einziehen könnten, erläutert Tierheimleiterin Christine Nickel. Dies sei aber kein Muss.

Wegen ihrer Zurückhaltung sollten sie noch keinen Freigang haben. Erst wenn sie sich nach vermutlich einigen Monaten an ihre neue Umgebung gewöhnt haben, sollten sie die Möglichkeit bekommen, auch draußen die Welt zu erkunden.

Das Zwergkaninchen sucht ein neues Zuhause. Foto: Katrin Weber

Kaninchen nur in Zuhause mit Auslauf vermitteln

Als "Solist" lebt derzeit im Tierheim ein zwei Jahre altes Zwergkaninchen. Das Böckchen mag nämlich keine anderen männlichen Kaninchen. In seinem neuen Zuhause sollten daher nur Kaninchenmädchen seine Gefährtinnen sein.

Das Tierheim gibt den Vierbeiner nur an Tierfreunde ab, die ihm einen großen Auslauf bieten können. "Standardkäfig kommt für das Kaninchen nicht in Frage", sagt Nickel.

Vor einem Besuch sollten Interessenten unter 02771-3 22 22 einen Termin vereinbaren.