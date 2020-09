4 min

Wer soll den Grippeimpfstoff bekommen?

Die Grippe-Saison dürfte erst in zwei Monaten richtig losgehen. Aber schon jetzt deutet sich an, dass der Impfstoff nicht für alle reichen könnte. Warum das so ist und wer sich impfen sollte.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg