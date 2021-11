Wer will beim Hessentags-Musical mitsingen?

Verstärkung erwünscht: Die Kinderkantorei und der Figuralchor in Dillenburg suchen neue Mitsänger. Foto: Petra Denker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Kinderkantorei und der Figuralchor der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg suchen Verstärkung - und das nicht nur für die aktuellen Projekte.

Vorschul- und Grundschulkinder können ab sofort in der Kinderkantorei mitsingen. Die Gruppe trifft sich mittwochs von 16.30 bis 17.15 Uhr im Gemeindehaus Zwingel in Dillenburg. Für Jugendliche ab der fünften Klasse gibt es den Figuralchor, der mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr an gleicher Stelle zum Singen zusammenkommt. Zur Teilnahme reicht die Vorlage des schulischen Corona-Testhefts aus.

Beide Chöre proben aktuell Advents- und Weihnachtslieder für verschiedene Gottesdienste sowie die "Weihnachtsgeschichte" von Carl Orff. Dieses klangvolle Singspiel soll am dritten Adventswochenende zweimal in Konzerten aufgeführt werden. Ab Januar wird ein Musical für den Hessentag in Haiger einstudiert. Dafür ist die Aufführung für den 18. Juni 2022 geplant.

Die Leitung der Kinderkantorei und des Figuralchors hat Petra Denker, Telefon: 02771-8 01 88 18, E-Mail: petra.denker @ekhn.de. Wer gerne mitsingen möchte, kann mittwochs vorbeikommen.