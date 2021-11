"Wetz durch den Petz" steigt zum 35. Mal

"Wetz durch den Petz" 2019: Das Bild zeigt den Zieleinlauf an der Kasse bei der bisher letzten Auflage der Aktion. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Nach einem Jahr corona-bedingter Zwangspause bietet der Lions-Club Oranien-Dillenburg in diesem Jahr wieder seine beliebte Wohltätigkeitsaktion "Wetz durch den Petz" an. Lose für den guten Zweck können an diesem Freitag und Samstag im Dillenburger Petz-Markt (Rewe) gekauft werden.

Eine Woche später bietet sich die gleiche Gelegenheit noch einmal. Ein Block mit fünf Nummern kostet 2,50 Euro. Der Erlös der 35. Auflage soll dem Kinder- und Jugendhospiz "Balthasar" in Olpe zugutekommen.

Am 2. Dezember kann der Gewinner zwei Minuten lang kostenlos einkaufen. 120 Sekunden hat er Zeit, um mit seinem Einkaufswagen durch den Petz zu wetzen und ihn vollzuladen. Marktleiter Axel Boss rät den Mitspielern, sich vorab schon mal im Markt kundig zu machen. Obendrein verdoppelt er den Warenwert des Gewinners noch mit einem Einkaufsgutschein.

Auf die zweiten und dritten Gewinner warten Geschenkkörbe, die die Lions noch mit Einkaufsgutscheinen über 100 und 50 Euro anreichern. Für die Plätze vier bis zehn gibt es jeweils eine Flasche Sekt.