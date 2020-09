Wetzlar oder Dillenburg: Der Kampf um die Berufsschulzweige

Die Kreisverwaltung hat ein 141-seitiges Konzept zur Weiterentwicklung der fünf Berufsschulen im Lahn-Dill-Kreis vorgelegt, ein Schulentwicklungskonzept. Bislang ist es nur ein Entwurf. Nun liegen auch die Stellungnahmen der Betroffenen vor, also unter anderem der Schulleitungen.

Ob der Plan so umgesetzt oder noch geändert wird, entscheidet der KreistagDie Entscheidung fällt voraussichtlich in der Sitzung am 26. Oktober. Zuvor, in der Sitzung des Kreistags-Schulausschusses am 20. Oktober, würden die Politiker dann darüber beraten.

Anschließend steht noch die Genehmigung des Plans durch das hessische Kultusministerium aus. Die Kreisverwaltung rechnet damit erfahrungsgemäß etwa neun Monate nach dem Beschluss des Kreistags.