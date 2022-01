Wie ein Tom Hanks eine Frohnhäuserin beeindruckt

Das siebenstöckige Filmmuseum der Academy of Motion Picture Arts and Science umfasst 28 000 Quadratmeter Fläche und liegt im Herzen der "Miracle Mile" von Los Angeles.

Es wartet mit mehreren Ausstellungen auf, darunter die Wechselausstellung Hayao Miyazaki, die die erste Museumsretrospektive in Nordamerika zum Werk des gefeierten Filmemachers und seines Studio Ghibli darstellt. Diese Schau ist kuratiert von der Frohnhäuserin Jessica Niebel.

Sie ist auch die verantwortliche Kuratorin für "The Path to Cinema: Highlights from the Richard Balzer Collection". Diese Schau zeigt eine Auswahl aus der weltweit bedeutendsten Sammlung an optischen Spielzeugen und Geräten aus der Zeit vor der Erfindung des Kinos.

Die Dauerausstellung "Stories of Cinema" befasst sich mit verschiedenen Sichtweisen auf die Filmkunst der Vergangenheit und der Gegenwart. Es gibt ein Filmprogramm, Bildungs- und Familienangebote. Besucher haben die Möglichkeit, in "The Oscars Experience" eine imaginäre Bühne im Dolby-Theatre zu betreten, um selbst einen Academy Award entgegenzunehmen.

Weitere Informationen: www.academymuseum.org.