Wie hoch sind die Gewerbemieten?

WETZLAR/DILLENBURG - Ist Ihre Miete noch aktuell? Möchten Sie wissen, was für vergleichbare Flächen gezahlt wird? Die Gewerberaum-Mietwertübersicht der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill (IHK) und des Amtes für Bodenmanagement gibt darüber Auskunft. Um die Zahlen zu aktualisieren, hat die IHK eine Umfrage unter allen Gewerbetreibenden an Lahn und Dill gestartet. Sie bittet diese, einen Fragebogen auszufüllen. Er lässt sich auf www.ihk-lahndill.de, Dokumentennummer 5411528, aufrufen. Der Versand auf dem Postweg erfolgt laut IHK bis Mitte April. Der ausgefüllte Fragebogen muss bis zum 15. Mai per E-Mail oder auf dem Postweg zurückgesandt werde. Weitere Infos gibt Tobias Rhiel per Telefon 0 64 21-38 73 33 59.