Wie Jesus zum "Arier" wurde

DILLENBURG

DILLENBURG - Elf evangelischen Landeskirchen haben seinerzeit das von 1939 bis 1945 bestehende "Entjudungsinstituts" in Eisenach unterstützt, das es sich Aufgabe gemacht hatte, den angeblich schädlichen Einfluss des Judentums auf die deutsche Christenheit zu beseitigen. Prägende Figur war dabei Walter Grundmann. Über das Thema hat nun Torsten Lattki auf Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Dillenburgs evangelischem Gemeindehaus einen Vortrag gehalten.

Lattki ist seit 2021 als Studienleiter für interreligiösen Dialog und gegen Antisemitismus beim Deutschen Koordinierungsrat tätig. Er berichtete, dass für das SS-Mitglied Walter Grundmann, der nach 1945 ungeläutert zu einem erfolgreichsten Theologen der DDR avancierte, die Pharisäer die Chiffre für das Judentum waren. Er, der Hitler als den Erlöser sah, trieb die "Entjudung" des Neuen Testaments in seinen Schiften massiv voran, indem er dessen Sprache mit der NS-Sprache in Einklang brachte und letztlich so den Holocaust legitimierte.

Als Stasi-Mitarbeiter diente er auch dem SED-Staat

Das Alte Testament sollte nun religiös und pädagogisch abgelöst werden vom germanisch-religiösen Leben.

Lattki stellt im Vergleich zur Luther-Bibel von 1912 dar, wie aus den Galiläern ein arischer Volksstamm hervorging, dem Jesus entstammte: "Jesus zeigt in seinem Handel das Gegenteil des jüdische Wesens". Grundmann und die über 200 Mitarbeiter des Eisenacher Instituts waren zutiefst von Hitler und dem Nationalsozialismus überzeugt und verfolgten das Ziel, ein "artgerechtes Christentum" zu schaffen, indem sie Jesus als "Arier" konstruierten.

Nach 1945 fand Grundmann bald wieder Gelegenheit, zu lehren und zu publizieren. Als hochgeachteter Theologe und Stasi-Mitarbeiter diente er auch dem SED-Staat. Die Pharisäer waren für Grundmann das Paradigma für seine kontinuierliche Judenfeindschaft. Subtiler als während der NS-Zeit sah er das Judentum nach Jesus nicht als gegeben an. "Das Judentum war für ihn eine berechnende, rachsüchtige und zutiefst unsympathische Religion", so Lattki. Für die Zuhörer waren seine Ausführung ein erhellender Moment des Innehaltens und Nachdenkens.