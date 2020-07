Wie kann Dillenburg wieder lebendiger werden?

Dillenburgs Innenstadt: Wie kann man sie attraktiver machen? Auch darum geht es beim "Ladencheck". Archivfoto: Holger Kiehl

Dillenburg (red). Für das hessische Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" erstellt die Stadt Dillenburg derzeit das sogenannte Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). In ihm sollen mögliche Vorhaben zur umfangreichen Aufwertung des Stadtzentrums zusammengestellt werden.

In diesem Zusammenhang erfolgt aktuell eine Bestandserhebung im Dillenburger Einzelhandel. Das Unternehmen SK Standort & Kommune Beratungs-GmbH aus Fürth hat dazu in den vergangenen Tagen bereits Sortimente in Geschäften und ungefähre Verkaufsflächen in Dillenburg und Ortsteilen aufgenommen.

In wenigen Tagen wird SK-Mitarbeiter Wilfried Weisenberger diese Untersuchung in der Kernstadt fortsetzen und in mehreren, gewerblichen Immobilien einen "Ladencheck" vornehmen. Dabei geht es um das Erscheinungsbild der jeweiligen Geschäfte, die Öffnungszeiten, die Fassadengestaltung, die Präsentation von außen, Hinweise an den Schaufenstern und/oder im Laden, die Beleuchtung, den Fußboden und die Breite von Gängen. Voraussichtlich finden die "Ladenchecks" am Montag, 20. Juli, statt.

Die Stadtverwaltung bittet die Geschäftsinhaber, Weisenberger Zutritt zu den Verkaufsräumen zu gewähren und bei der Erhebung mitzuarbeiten. "Denn nur gemeinsam ist es möglich, konkrete Vorhaben für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität in der Oranienstadt zu erarbeiten", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Weisenberger führe eine schriftliche Legitimation der Stadt mit sich.

Vorschläge bis Februar 2021 in Wiesbaden einreichen

Die Bestandserhebungen fließen in das ISEK ein und dienen als Grundlage für Vorschläge für mögliche Verbesserungen, die bis Februar 2021 beim Land Hessen eingereicht werden müssen, um eine Förderung erhalten zu können.