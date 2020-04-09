Donnerstag,
09.04.2020 - 16:00
2 min
Wie soll der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises in der Krise beschließen?
Die Corona-Krise gilt als "Stunde der Exekutive". Aber was ist mit dem Kreistag? Eine Sitzung mit allen Abgeordneten ist kaum möglich, zwei Alternativen rücken deshalb in den Blickpunkt.
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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