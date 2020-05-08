Freitag, 08.05.2020 - 05:00
3 min
Wie werden Heime im Lahn-Dill-Kreis getestet?
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
I0IHJxkOHv9RFHkZEH5PIIWUVP0tETyyVRM1j59vLJkfMKVtp29foTIhVToQiUVtMTyyVRMipaEmMKE6qJ5aVTEypvOPqJ5xMKAfnJqup2Scp29hVUsQgzAbMJ50oTywnPOuqJLtMTSmVRAipz9hLKMcpaImVTqyqTImqTI0VUqypzEyov4tI2SlqJ0tozywnUDtLKIwnPOxnJHtDzI3o2uhMKVtp293nJHtHTMfMJqypvO1ozDtDzI0pzI1MKVtnJ4tMTIhVSAyozyipzIhnTIcoJIhVUIhMPOPMJucozEypaEyov1Ko2uhnTIcoJIhClOKnJHtnKA0VTEcMFOZLJqyVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcpm8=
FJ4tMJyhMKVtI29wnTHtp29foPOxnJHtEaKQa2WuoTjgDaIhMTImoTyaLFO3nJIxMKVtp3EupaEyovNtYFO3MJ5hVTS1L2tto2uhMFOnqKAwnTS1MKVhVREuoJy0VTEcMKAyVSAjnJIfMFO3j6EbpzIhMPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVT3QgzqfnJAbVUAcozDfVUAioTkyovOGpTyyoTIlVUIhMPO3MJy0MKWyplODMKWmo25uoPOxMKVtZmLtGJShoaAwnTSzqTIhVTyhVQRhVUIhMPNlYvOPqJ5xMKAfnJquVUc3MJygLJjtpUWiVSqiL2uyVTS1MvOxLKZtIzylqKZtM2I0MKA0MKDtq2IlMTIhYvORnJHtETI1qUAwnTHtEaKQa2WuoTjgGTyaLFOlMJAbozI0VT1cqPOcoaAaMKAuoKDtpaIhMPNlAF4jZQNtD29lo25uYIEyp3EmYvORnJHtF2SjLKccqZBxqTIhVTEypvOIoaEypaA1L2u1ozqmoTSvo3WyVUsQiUWxMJ4tMTSxqKWwnPOhnJAbqPOypaAwnZB2pTM0YvORnJImMFOHMKA0plO2MKW1paAuL2u0MJ4tn2IcozHtIJ50MKW2MKWmo3WaqJ5aVTEypvOPMKoQgzkeMKW1ozphVSIhMPOxnJHtF29mqTIhVUMiovOaMKAwnZBxqUc0VQVfAFOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOmo2kfMJ4tMTyyVRgfqJWmVZB8LzIlozIboJIhYt==
Iz9lVTIcozIlVSqiL2uyVTIlMz9fM3EyVTIcozHtMKWmqTHtI2IfoTHtoJy0VQR3ZwDtD29lo25uYIEyp3EmBlOxLKMiovO3LKWyovO6MJuhVUOip2y0nKLh
DJ5xMKWmVTEcMFOGnKE1LKEco24tnJ4tMTIhVSOzoTIaMJIcoaWcL2u0qJ5aMJ4fVTyhVRSfqTIhnTIcoJIhVUIhMPOPMJucozEypaEyov1Ko2uhnTIcoJIhYvORo3W0VTkyLzIhVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtraIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFOaMJwQgaWyov4tET9lqPOmnJ5xVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOvMKWynKEmVT1ynUWypzHtGJIhp2AbMJ4tnJ4tIzIlLzyhMUIhMlOgnKDtMTIgVRAipz9hLKMcpaImVTqyp3EipzWyov4tIJ5xVTEipaDtq2IlMTIhVSOzoTIaMKVtqJ5xVRWyq29bozIlVT5cL2u0VUOypz1uozIhqPOaMKEyp3EyqP4tI2SlqJ0tMJyaMJ50oTywnPOhnJAbqPjtqJ5xVUqcMFO3MKWxMJ4tMTyyVSEyp3EmVTyhVTEyovODMzkyM2IynJ5lnJAbqUIhM2IhVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplQQiTWypzuuqKO0VTqynTShMTuuLaD/
Kommentare
Frank Rademacher Tests in Heimen hätten Leben retten können
CTx+H28tp2IbMJ4tMTyyVTSeqUIyoTkyovOWozMyn3Eco25mpzS0MJ4tnJ4tF3WynKAyovO1ozDtH3GQcTE0MJ4tnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVUAcMJWyovOHLJqyovOuqKZtYFOGnJHtn8B2oz5yovOWnUWyovOCpaDtLKIwnPOynJ50nKOjMJ46CP9cCt==
CUA0rJkyCv5yrUEypz5uoQVmYJ44nH5FDIO3HTqHJKL1ZTtgL2uipz8gL29lo25uYJMuMJkfMF1jpz8gZGNjYGNjZPO7VUqcMUEbBvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG4tCTEcqvOcMQ0vL29hqTScozIlZwZgowucGyWOHUqDM1EMqwHjnP1wnT9lol1wo3WiozRgMzSyoTkyYKOlol0kZQNgZQNjVvOwoTSmpm0vMKu0MKWhLJjlZl1hBTyBHxSDq1OaISy2AGObYJAbo3WiYJAipz9hLF1zLJIfoTHgpUWiYGRjZP0jZQNvVUA0rJkyCFWjo3AcqTyiowbtpzIfLKEcqzH7Vw48nJMlLJ1yVUEcqTkyCFWQo3WiozRgEfBxoTkyVUOlolNkZQNhZQNjVRIcoaqinT5ypvOcovOxMJ4toTI0raEyovN3VSEuM2IhVvOmpzZ9Vzu0qUOmBv8iLKOjYwVmMTIapzIypl5col9yoJWyMP9hBTyBHxSDq1OaISy2AGObYJAbo3WiYJAipz9hLF1zLJIfoTHgpUWiYGRjZP0jZQNvVTSfoT93CFWzqJkfp2AlMJIhVvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VTSvp29fqKEyBlO0o3N6VQN7VTkyMaD6VQN7VUqcMUEbBvNkZQNyBlObMJyanUD6VQRjZPH7VTWipzEypwbtZPV+CP9cMaWuoJH+CP9xnKL+VQkmL3WcpUDtp3WwCFWbqUEjpmbiY2SjpP4lZ2EyM3WyMKZhnJ8ip2IlqzywMKZipUIvoTywY2IgLzIxYJAiMTHiowucGyWOHUqDM1EMqwHjnP1wnT9lol1wo3WiozRgMzSyoTkyYKOlol0kZQNgZQNjVw48Y3AwpzyjqQ4=
ETyyVSAcqUIuqTyiowbtFJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVTqcLaDtMKZtpaIhMPN0ZPOGMJ5co3Wyov0tqJ5xVSOzoTIaMJuynJ1yVT1cqPOlqJ5xVQZjZQNtqz9foUA0LKEco27QcUWyovODoZBxqUcyovjtMJyhVRElnKE0MJjtMTIlVRWyq29bozIlVTymqPQQcTk0MKVtLJkmVQt1VRcunUWyYvOGolO3MJymqPOyplOxMKVtLJg0qJIfoTHtDJk0MJ5bnJkzMKOfLJ4tMTImVRglMJymMKZtLKImYvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtLzyyqTIhVTEcMFOZMJWyoaAbnJkzMJ4tMJkzVSqinT5bMJygMFOzj7klVTWynTyhMTIlqTHtGJIhp2AbMJ4toJy0VTyhp2qyp2SgqPOyqUquVQV2ZPODoZBxqUcyovjtj7kvMKWxnJImVTqcLaDtMKZtoz9wnPOjpzy2LKDtLzI0pzyyLzIhMFOPMJucozEypaEyov1Ko2uhnTIcoJHh
ETyyVSAjpzIwnTIlnJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlO1ozDtp29gnKDtMTImVRglMJymYHqyp3IhMTuynKEmLJ10MKZfVR5cL29fMFOnMKxfVTIln2mQcUW0BvNvI2SboTkiplO0MKA0MJ4tLaWcozq0VT5cL2u0pl4tETSmVTymqPOmnJ5hoT9mYvVtDKIwnPOxnJHtITImqTgupTS6nKGQcUEyovOlMJywnUEyovOxLJoQiUVtozywnUDhVRS1j59ypzEyoFOgj7kmp2HtoJShVT1cqPOxMJ4tITImqUZtp2Abo24traIzj6EfoTyaVTEyovOnMJy0pUIhn3DtozSwnPOynJ5ypvOWozMyn3Eco24tMKW3nKAwnTIhYvORMJ5hVTS1L2ttq2IhovOynJ5yVSOypaAiovOuovOynJ5yoFOHLJptozIaLKEcqvOaMKEyp3EyqPO3MKWxMFjtn8B2oz5yVTEuplOSpzqyLz5cplOmL2uiovO6q2IcVSEuM2Htp3QQcUEypvOuozEypaZtLKImp2IbMJ4h
E2I0MKA0MKDtq2IlMTHtMKWmqPjtq2IhovOynJ5yVSOypaAiovOcovOynJ5ypvOmo2kwnTIhVRIcoaWcL2u0qJ5aVSA5oKO0o21yVTIcozIlVRAipz9hLJIln3Wuozg1ozptrzIcM2HtYFOmolOmnJ5xVTS1L2ttMTyyVSEyp3DgEJ1jMzIboUIhM2IhVTEyplOFo2WypaDgF29wnP1WoaA0nKE1qUZtnzIhp2IcqUZtMTIlVRM1j59vLJkfYHW1ozEyp2kcM2RhVREuoz4tp2AbLJk0MFOmnJAbVTS1L2ttMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTIcov4tVyqcpvOmMKE6MJ4tMTyyp2HtEJyhpzywnUE1ozqyovOxLJ5hVUIhqTIlVSS1LKWuoaGQcT5yVUIhMPO2MKWuozkup3AyovOOqJMfLJqyovO6qJ0tDzIcp3OcMJjtraIlVREyp2yhMzIeqTyiovOiMTIlVUc1pvOSnJ5lnJAbqUIhMlOynJ5ypvOGL2ufMKImMF4tIJ5xVUqcpvOipzEhMJ4tMTShovOuqJAbVSEyp3EmVTShVvjtp2SaqPOnMKxhVREuplObMJaQa3D6VPWPMJxtMJyhMJ0tD292nJDgEzSfoPOcovOOoUEyoaOzoTIaMJuynJ1yovOiMTIlVRkyLzIhp2ucoTMyYIqinT5bMJygMJ4tq2ylMPOxnJHtn29gpTkyqUEyVRIcoaWcL2u0qJ5aVTE1pzAbM2I0MKA0MKDtYFOuoTkyVRWyq29bozIlVUIhMPOuoTkyVR1cqTSlLzIcqTIlYPOiLvOGrJ1jqT9gMFOiMTIlVT5cL2u0YvOIozDtMTSmVUAiVTkuozqyYPOvnKZtozIaLKEcqzHtITImqUZtqz9loTyyM2IhYvV=
GTShMUWuqPOKo2kzM2ShMlOGL2u1p3EypvNbH1ORXFOmnJIbqPOcovOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSOuozEyoJyyVTIcozHtMzSfp2AbMFODpzyipzy0j6E0MJ5mMKE6qJ5aVUc1M3Ihp3EyovOxMKVtHUWiMzxgEaKQa2WuoTkypwbtVxEuplOcp3Dtn2IcozHtoJIxnKccozymL2uyYPOmo25xMKWhVTIcozHtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyVRIhqUAwnTIcMUIhMljtMTyyVTqyqUWiMzMyovO3qKWxMGbtETIlVRWuoTjtp29foPOgj7MaoTywnUA0VUAwnT5yoTjtq2yyMTIlVUWioTkyovjtMTSgnKDtEzIloaAynTqyoTEypvOaMJ5ypzyypaDtqJ5xVUAioJy0VTEuplQQaTWypzkyLzIhVUMiovO2nJIfMJ4tD2k1LaZtM2ImnJAbMKW0VUqypzEyovOeLJ5hYvOOLzIlBvOWovOynJ5ypvODLJ5xMJ1cMFOmo2kfqTIhVUqcpvOhLJAbqz9foUccMJuvLKWyVSOlnJ9lnKGQcUEyovOmMKE6MJ4hVSc1MKWmqPOmo2kfqTIhVTEcMFOPMKAwnZBxMaEcM3EyovOcovOYoTyhnJgyovjtHTMfMJqyMJyhpzywnUE1ozqyovjtDKW6qUOlLKuyovjtFTyfMaAipzquozymLKEco25yovO1ozDtHzI0qUIhM3AxnJIhp3EyovOaMKEyp3EyqPO3MKWxMJ4hVREuozSwnPO3j6ElMJ4tMTyyVSOlo2McplOxMKVtDaIhMTImoTyaLFOxpzShYvV=