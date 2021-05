Wildblumenwiese soll Insekten anlocken

Sattes Grün: Die Wildblumenwiese der Niederschelder Vogelschützer nimmt Gestalt an. Foto: Vogelschutzgruppe 1962 Niederscheld

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Das Projekt "Wildblumenwiese" am Waldlehrpfad im Bereich der "Bäume des Jahres" nimmt Gestalt an. Mitglieder der Vogelschutzgruppe Niederscheld haben den größten Teil der Fläche für eine Wildblumenwiese eingesät und mit sehr insektenfreundlichen Stauden bepflanzt, die sich nun dort ausbreiten können. Außerdem wurde ein Schild am "Baum des Jahres 2021" montiert.

Das Saatgut stammt zum großen Teil von Günter Schwab von der Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill (LPV) und wurde von heimischen Wildblumenwiesen (zum Beispiel aus Bellersdorf) geerntet.

Die Stauden stammen

aus zwei privaten Gärten

Die Stauden stammen aus den Gärten von Günter Schwab sowie von Michaela und Torsten Lemke und wurden in einem dafür bestimmten Bereich bei den "Bäumen des Jahres" angepflanzt. Dazu gehören unter anderem die Königskerze, das Herzgespann, die Nesselblättrige Glockenblume, Mannstreu, Beinwell, das schmalblättrige Weidenröschen und auch Oregano. Alle Staudensorten verbreiten sich sehr gut und sind regelrechte Insektenmagnete, so der Verein. Informationen über die Wildblumenwiese, Stauden und einen naturnahen Garten kann man im Sommer noch auf diesem Gelände auf einer Infotafel entdecken. Bis spätestens Oktober soll die Infotafel auf dem Waldlehrpfad aufgestellt werden.