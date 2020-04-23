"Wir könnten das Doppelte an Coronatests machen"

Arzthelferin Tina Scheuer und Dr. Dietrich Orth machen in einem Container vor der Dillenburger Hausarztpraxis Coronatests und untersuchen dort Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht. Foto: Jörgen Linker
CTV+ERyZGRIBDyIFEl9SFSWWGxqGFRSIH0IBYlOKEIEnGRSFYwjiLw4tGzSwnPOxMJ0tF2kcozyeqJ0tnJ4tI2I0rzkupvO1ozDtMTIlVREcoTk0LJjgHUWurTymVTyhVRIbpzyhM3AbLKImMJ4tM2yvqPOyplOcoac3nKAwnTIhVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOynJ5yovOxpzy0qTIhVSA0LJ5xo3W0VToQiUVtD29lo25uqTImqUZ6VTIcozHtFTS1p2SlraEjpzS4nKZtnJ4tETyfoTIhLaIlMl4tH2yyVTIlnZBxoUDtqzyyoPOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxqKWwnPOjpzy2LKEyVSAjMJ5xMJ4tLJ4tH2AbqKE6LKImpfB8p3E1ozpfVTWyn2kuM3DtLJWypvOgLJ5aMJkhMTHtj7MzMzIhqTkcL2uyVRucoTMyYt==
ETyyVPWDpzS4nKZtLJ4tMTIlVREcoTjvVTuuqPOuqJLtMTIhVSOupzgjoTS0rvO2o3WgVRqyLfBxqJEyVTIcozIhVRAioaEunJ5ypvOaMKA0MJkfqP4tETSlnJ4tLKWvMJy0MJ4tMJyhVRSlraDtqJ5xVTIcozHtDKW6qTuyoTMypzyhYvOGnJHtozIboJIhVTWynFODLKEcMJ50MJ4fVTWynFOxMJ5yovOxMKVtIzIlMTSwnUDtLKIzVTIcozHtFJ5zMJg0nJ9hVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtLzImqTIbqPjtDJWmqUWcL2uyVP0tqJ5xVTWynTShMTIfovOmnJHtMT9lqPOuqJAbYvORLKZtnTIcj590BvODLKEcMJ50MJ4tq2IlMTIhVTygVRAioaEunJ5ypvOuqJAbVUIhqTIlp3IwnUDhVRMcMJWypvO1ozDtDzk1qTElqJAeVT1yp3AyovjtGUIhM2HtLJWbj7MlMJ4fVRglLJ5ep2AbpzIcLaIhM2IhVTS1p3A0MJkfMJ4tYFNvMKZtnKA0VUqcMFOynJ5yVTgfMJyhMFOnq2IcM3A0MJkfMFVfVUAuM3Dtj4ElraEcovORpv4tH3ImLJ5hMFOZMJ5eYHSgLz9lov4tIJ5xVRElYvORnJI0pzywnPOCpaEbVTWypzywnUEyqQbtVxEcMFODLKEcMJ50MJ4tp2yhMPOmMJulVTEuozgvLKVtj7kvMKVtMTSmVRShM2Ivo3DhVt==
ETyyVUqynKEypzIhVTEypvOcoaAaMKAuoKDtqzyypvQQuUW6qTHtqJ5xVQRmVT1yMTy6nJ5cp2AbMJ4tEzSwnTShM2ImqTIfoUEyovOupzWynKEyovO3nJHtp29hp3DtnJ4tMTIhVSOlLKucp3YQcUIgMJ4tnJ0tMKWmqTIhVSA0o2AeYPO2MKWmo3WaMJ4tMT9lqPOxnJHtLJ5xMKWyovODLKEcMJ50MJ4h
ETyyVRyhnKEcLKEcqzHtraHtMTyyp2IgVSEyp3EwMJ50MKVtM2yhMlO2o24tMTIlVSOlLKucplOmMJkvp3DtLKImYvOYpzIcpl1UMKA1ozEbMJy0p2SgqPOmo3qcMFOYLKAmMJ7QcUW6qTkcL2uyVSMypzIcozyaqJ5aVP0tp2yyVTymqPOzj7klVTEcMFOuoJW1oTShqTHtoJIxnKccozymL2uyVSMypaAipzq1ozptraImqZBxozEcMlNgVUAynJIhVZB8LzIlVTEcMFODoZBxozHtnJ5zo3WgnJIlqPO3o3WxMJ4h
ETSmVSEyp3EwMJ50MKVtnKA0VTS1L2ttMJyhVSAyoTWmqUAwnUI0rvOxMKVtDKW6qUOlLKucpl4tEUVhVRkyozfgDJ1vo3WhBvNvEfB8pvO1oaAypzHtMJyaMJ5yVSOlLKucplOcoFOypaA0MJ4tH3EiL2ftLzIxMKI0MKDtMTSmVTIcozHtraIgnJ5xMKA0VUqynKEaMJuyozEyVRqupzShqTyyYPOxLKAmVUAcMFOwo3McMTMlMJxtLzkynJW0VUIhMPOhnJAbqPO1oaEypvOEqJSlLJ50j6EhMFOeo21gqP4vVRIcozIlp2IcqUZ6VPWKnKVtopB8p3AyovOuqJAbVUIhplO1ozDtqJ5mMKWyVR1cqTSlLzIcqTIlVUAwnZB8qUcyov4vVRShMTIlMKWmMJy0pmbtH28tn8B2oz50MJ4tnJ4tMTIlVSOlLKucplOcovOFqJuyVUIhMPOgnKDtM3I0MJ0tE2I3nKAmMJ4tLKIwnPOxnJHtLJ5xMKWyovODLKEcMJ50MJ4fVUc1oFOapz/Qa2IhVSEynJjtL2ulo25cp2AbVRglLJ5eMFjtq2IcqTIlVUMypaAipzq0VUqypzEyov4=
ETyyVRuuqKCQcUW6qTyhVTIln2mQcUW0BvNvI2yyVTkuozqyVUqcpvOmolOupzWynKEyovO3MKWxMJ4fVTymqPOiMzMyovjtMKZtnZBxozqmqPO2o20tHTShMTIgnJI2MKWfLKIzVTSvYPO6qJ7QcTAbp3DtoJyhMTImqTIhplOvnKZtEJ5xMFOALJxhVt==
EKE3LFNkAFOvnKZtZwNtD29lo25uqTImqUZtoJSwnUDtMTyyVSOlLKucplOjpz8tITSaYvOZMJ5eYHSgLz9lovOmLJq0BvNvI2ylVTiQgz5hqTIhVTEuplORo3OjMJk0MFOgLJAbMJ4hVvOOovOxMJ4tITImqTgupTS6nKGQcUEyovOgLJ5aMJkyVTImVT5cL2u0YvOSnJ4toJIxnKccozymL2uyplOTLJAboTSvo3VtnJ4tETyfoTIhLaIlMlOvMJkcMJMypzHtMTyyVSOlLKucplOgnKDtMTIhVSEyp3Elj7MbpzAbMJ4tqJ5xVUqypaEyVTEcMFOHMKA0plOuqJAbVTS1pl4tETyyVRIlM2Ivozymp2HtoTyyM2IhVTyhVTEypvOFMJqyoPOho2AbVTSgVUAyoTWyovOOLzIhMPjtLJ5xMKWhMzSfoUZtLJ0tEz9fM2I0LJptqz9lYt==
"PSYCHISCHE PROBLEME NEHMEN DEUTLICH ZU"
Die Corona-Pandemie hat bei den vier Hausärzten in der der Dillenburger "Praxis an der Dill" nicht zu mehr
Patientenzahlen geführt, aber zu einem veränderten und anstrengenderen Arbeitsalltag
Ärztin Dr. Susanne Lenk-Amborn berichtet,
"Standardpatienten" blieben derzeit zu Hause und gingen nicht zum Arzt, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hätten. Aber: Stattdessen kämen vermehrt Corona-Patienten. Und die Arbeit sei durch Schutzausrüstung und Sicherheitsvorkehrungen anstrengender geworden.
Was die Hausärztin auch feststellt:: "Die
Ängste und Sorgen der Patienten sind viel mehr geworden." Die psychische Belastung der Bevölkerung durch die Krise nehme zu. Das zeige sich auch psychosomatisch, zum Beispiel durch erhöhten Blutdruck.
Vor allem aber seien die Belastungen durch Homeschooling und Homeoffice für die Familien spürbar. Und weil Angehörige nicht mehr besucht werden könnten. "Die
psychischen Probleme haben dadurch deutlich zugenommen", sagt Dr. Lenk-Amborn. Und da seien auch die Hausärzte gefragt. "Es ist ja auch unsere Aufgabe, die Patienten bei diesen Problemen zu begleiten". Manche Patienten hätten auch Angst vor ihr, der Hausärztin, hielten einen übertrieben großen Abstand, obwohl sie eine Schutzausrüstung trage.
VxEcMFOHMKA0plOvMKA0MJkfMJ4tq2ylVTyhVTEyoFOZLJWipvOcoJ1ypvObqJ5xMKW0q2Icp2HfVTWcp2kuozptq2SlVTEuplOho2AbVTgynJ4tHUWiLzkyoFVfVTWypzywnUEyqPOxnJHtj4ElraEcov4tETyyVRgip3EyovO6LJufqTIhVTEcMFOYpzShn2Ihn2Smp2IhVToQiUVtnJulMFOdMKqynJkcM2IhVUMypaAcL2uypaEyovODLKEcMJ50MJ4tLJ4tMTSmVRkuLz9lYt==
I2SlqJ0tLJkmolO3nKWxVTEcMFOHMKA0n2SjLKccqZBxqPOhnJAbqPOuqKAaMKAwnZB2pTM0ClORnJHtFTS1p8Bxpac0nJ4tq2Icj58tozywnUDfVUqipzShVTImVTuupTIlqP4tH2yyVTWypzywnUEyqQbtVyqcpvO0MKA0MJ4tLKIzVSc1q2Icp3IhMl4vVRIhqUqyMTIlVTE1pzAbVTEuplOYpzIcpl1UMKA1ozEbMJy0p2SgqPOiMTIlVTE1pzAbVTShMTIlMFOVLKImj6ElraEyVTygVT7QgaWxoTywnTIhVRkunT4gETyfoP1YpzIcpl4tFTyhraHtn29goJIhVTEcMFOynJqyozIhVSOuqTyyoaEyovjtLzIcVTEyozIhVTEypvOJMKWxLJAbqPOuqJLtMJyhMFOQo3WiozRgFJ5zMJg0nJ9hVTWyp3EynUDhVRSvMKVtLKIwnPOmnJHtn8B2oz5yovOhnJAbqPOynJ5zLJAbVUMipzWynJgioJ1yovO1ozDtp2ywnPO0MKA0MJ4toTSmp2IhYvNvETyyVSOuqTyyoaEyovO3MKWxMJ4tozSwnPOynJ5yoFOzMKA0MJ4tITIloJyhpTkuovOynJ5vMKA0MJkfqP4v
ETyyVRuuqKAupac0pUWurTIhVUAcozDtp28tMKE3LKZtq2yyVTEypvOGL2u1qUc3LJkfVTyhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHfVTEipaDfVT5cL2u0VTyhVTEyovOYoTyhnJgyovjtq2IlMTIhVTEcMFOgMJymqTIhVRAipz9hLF1DLKEcMJ50MJ4tLzIbLJ5xMJk0YvQQuUW6qTyhVRElYvOGqKAuoz5yVRkyozfgDJ1vo3WhVUAuM3DtMTImnTSfLwbtVyqcpvObLKE0MJ4tLKIwnPOaMJuiMzM0YPOxLKAmVUIhplOxnJHtHT9fnKEcnlO1oaEypaA0j7k0raDhVvORnJHtHUWurTymVTuuLzHtMTIhVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOaMJWyqTIhYPOxMJ4tD29hqTScozIlVTWypzIcqUc1p3EyoTkyovOiMTIlVUc1oJyhMTImqPOxnJHtGJyyqTHtMTSzj7klVUc1VZB8LzIlozIboJIhYvOOLzIlVT1uovObLJWyVTgynJ5yVRucoTMyVTIlnTSfqTIhYvNvETSmVTymqPOhnJAbqPOypzMioTq0YPO3nKVtnTSvMJ4tMKZtLJkfMJyhMFOipzquozymnJIlqP4vVSIhMPOxnJHtHUWurTymVUcunTk0VR1cMKEyVUIhMPOHpzShp3OipaEeo3A0MJ4h
FJulVRgioTkyM2HtEUVhVREcMKElnJAbVR9lqTttp2SaqQbtVxImVTymqPOeoTSlYPOxLKAmVUqcpvOeMJyhVRShpzIwnUDtLKIzVTEcMKAyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTuuLzIhYPOuLzIlVUqcpvObj6E0qTIhVUIhplOmL2uiovOaMKsQiT5mL2u0YPOxLKAmVT1uovOmnJAbVUc1oJyhMTImqPO1oFOxnJHtDzIlMJy0p3EyoTk1ozptMJyhMKZtD29hqTScozIlplOej7kgoJIlqP4v
DKIwnPOvMJxtMTIlVSAwnUI0rzS1p3YQiUA0qJ5aVUAynFOxnJHtHUWurTymVTS1MvOVnJkzMFOuozqyq2yyp2IhYvOJo24tMTIlVRgup3AyofBxpac0oTywnTIhVSMypzIcozyaqJ5aVPuYIvxtp2IcVTMup3DtozywnUEmVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTqyp3EyoTk0VUqipzEyov4=
H3OyozEypvOmo3WaMJ4tMfB8pvOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMj==
FZBxqUEyovOmnJAbVTEcMFOVLKImj6ElraEyVTmQcT5ap3Dtp2IfLaA0VTIcozEyL2gyovOgj7kmp2IhClORMKVtIz9lp2y0rzIhMTHtMTImVRSlraEhMKE6MKZtMfB8pvOxnJHtHzIanJ9hVRkunT4gETyfoPNbDH5FXFjtHTI0MKVtEaWuoabtLKImVRguqUcyozM1paDfVTuuqUEyVTiQiUW6oTywnPOaMKAuM3D6VPWRLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAmrKA0MJ0tp2I0raDtLKIzVSAjLKWyov4tETRtn2S1MaDtp2ywnPOhnJIgLJ5xVRS1p3YQiUA0qJ5aVTS1MvOJo3WlLKDtqJ5xVTkyM3Dtp2yyVUAcL2ttnTyhYvVtIJ5xVRkyozfgDJ1vo3WhVUAuM3Dtn2kupwbtVxEuMfB8pvOcp3DtMTyyVRgJVUc1p3GQcT5xnJphVt==
H28tLJWypvOypzucMJk0VTEcMFORnJkfMJ5vqKWaMKVtHUWurTymVSAwnUI0rzS1p3YQiUA0qJ5aVUMipvOuoTkyoFO2o24tpUWcqzS0MJ4tH3OyozEypz46VSAwnUI0rz1up2gyovO2o24tMTIlVRymLJWyoTkyozwQiUE0MFOcovORnJkfMJ5vqKWaYPOYnKE0MJjtp2IfLaA0VTqyofBxnUDtqz9hVTIcozIlVZBRpac0nJ4fVSAwnUI0raMcp2yypzHtLKImVTEyoFNmYHDgEUW1L2gypvOxMKVtLaIhMTImq2IcqTIhVRyhnKEcLKEcqzHtVx1un2IlVUMmYvOJnKW1plVfVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtqz9hVTEypvOOpT90nTIeMFOuoFODo3A0LJ10VTyhVREcoTkyozW1pzpfVTEypvOGqTSxqPORnJkfMJ5vqKWaVUIhMPOxMKZtD2uyoJyyYIIhqTIlozIboJIhplOGqT9wn21ynJIlYt==
JaIlrzIcqPO2MKWzj7kaMFOxnJHtHUWurTymVZB8LzIlVTI0q2RtZwNjVRMTHP0lYH1up2gyovO1ozDtAGNjVR11ozDgGzSmMJ5mL2u1qUbgDJWxMJAeqJ5aMJ4hVREuplObMJaQa3D6VREcMFOAnKEupzWynKEypvOgj7kmp2IhVUAjLKWmLJ0tMTSgnKDtqJ1aMJuyovjtnJ4tMTIlVSWyM2IfVT51qUc0VTcyMTIlVT51pvOynJ5yVR1up2gyVTSgVSEuMljtMTyyVTqyp2SgqTHtHUWurTymVUMypzWlLKIwnUDtp28tqZBxM2kcL2ttMKE3LFNlZP4tIJ5xVTEcMFOmMJkvp3DtM2Ihj6EbqTIhVRgcqUEyoPOgj7kmp2IhVTcyMTIhVRSvMJ5xVTyhVTEcMFOKLKAwnT1up2AbnJ5yVUIhMPOxMJ4tIUWiL2ghMKVh
H28tLzIlqJu0VTEuplOUMKA1ozEbMJy0p3A5p3EyoFO6qKW6MJy0VTS1L2ttLKIzVRygpUWiqzymLKEco24h